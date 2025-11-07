Tchad – 9ᵉ Arrondissement de N’Djamena : Visite de terrain à Karwaï – Carré 18

Le quartier Karwaï – Carré 18 se trouve en zone inondable et avait fait l'objet d'un déguerpissement en 2012 en raison de son inhabitabilité et de sa proximité avec le fleuve.
Malgré les risques élevés d’inondation, plusieurs familles, dont la majorité vit de la pêche, sont revenues s’y installer.
Objectifs de la visite et appel à la solidarité
Alertée par les équipes du 9ᵉ arrondissement, la délégation s'est rendue sur place pour :
- Constater la montée des eaux.
- Écouter les habitants et évaluer leurs besoins.
- Envisager des mesures d’appui adaptées.