TCHAD

Tchad – 9ᵉ Arrondissement de N’Djamena : Visite de terrain à Karwaï – Carré 18


Alwihda Info | Par - 7 Novembre 2025


Une délégation de la Commune de la Ville de N’Djamena, conduite par M. Mahamat Ibrahim Siam, Maire adjoint de la Ville, a effectué ce jour une visite de terrain au Carré 18 du quartier Karwaï, en présence de l’exécutif communal du 9ᵉ arrondissement.


  Le quartier Karwaï – Carré 18 se trouve en zone inondable et avait fait l'objet d'un déguerpissement en 2012 en raison de son inhabitabilité et de sa proximité avec le fleuve.

 
Malgré les risques élevés d’inondation, plusieurs familles, dont la majorité vit de la pêche, sont revenues s’y installer.

 

Objectifs de la visite et appel à la solidarité

 
Alertée par les équipes du 9ᵉ arrondissement, la délégation s'est rendue sur place pour :
  • Constater la montée des eaux.
  • Écouter les habitants et évaluer leurs besoins.
  • Envisager des mesures d’appui adaptées.
La Commune a réaffirmé sa démarche de prévention et d’accompagnement en faveur des quartiers exposés. Elle a également lancé un appel à la solidarité pour venir en aide à ces populations vulnérables.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


