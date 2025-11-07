Tchad – 9ᵉ Arrondissement de N’Djamena : Visite de terrain à Karwaï – Carré 18

Objectifs de la visite et appel à la solidarité

Constater la montée des eaux.

Écouter les habitants et évaluer leurs besoins.

Envisager des mesures d’appui adaptées.

Le quartier Karwaï – Carré 18 se trouve en zone inondable et avait fait l'objet d'un déguerpissement en 2012 en raison de son inhabitabilité et de sa proximité avec le fleuve.Malgré les risques élevés d’inondation, plusieurs familles, dont la majorité vit de la pêche, sont revenues s’y installer.Alertée par les équipes du 9ᵉ arrondissement, la délégation s'est rendue sur place pour :La Commune a réaffirmé sa démarche de prévention et d’accompagnement en faveur des quartiers exposés. Elle a également lancé un appel à la solidarité pour venir en aide à ces populations vulnérables.