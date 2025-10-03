Tchad/Allemagne : L'Ambassadeur Abassalah promeut la culture comme levier de paix à Berlin





Dans son allocution, le diplomate a mis en lumière un thème stratégique pour l'avenir de son pays : « La diplomatie culturelle : un levier de résilience, de paix et de stabilité socioéconomique au Tchad post-transition ».

Le rôle de la culture dans la consolidation de la paix

L'Ambassadeur Abassalah a insisté sur l'importance de la culture comme un outil essentiel de dialogue et de cohésion sociale. Il a souligné son rôle fondamental dans la consolidation de la paix et le renforcement du vivre-ensemble au Tchad.





Il a par ailleurs rappelé que la jeunesse est un acteur central de cette dynamique. Il l'a appelée à promouvoir activement les échanges interculturels pour contribuer à la stabilité et au développement socioéconomique du pays.