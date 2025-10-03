Alwihda Info
TCHAD

Tchad/Allemagne : L'Ambassadeur Abassalah promeut la culture comme levier de paix à Berlin


Alwihda Info | Par - 4 Octobre 2025


L’Ambassadeur du Tchad en Allemagne, SEM Youssouf Abassalah, a participé au forum organisé par l’Institut de la Diplomatie Culturelle d’Allemagne à Berlin, du 1er au 3 octobre 2025.


  Dans son allocution, le diplomate a mis en lumière un thème stratégique pour l'avenir de son pays : « La diplomatie culturelle : un levier de résilience, de paix et de stabilité socioéconomique au Tchad post-transition ».
 

Le rôle de la culture dans la consolidation de la paix

 
L'Ambassadeur Abassalah a insisté sur l'importance de la culture comme un outil essentiel de dialogue et de cohésion sociale. Il a souligné son rôle fondamental dans la consolidation de la paix et le renforcement du vivre-ensemble au Tchad.

 
Il a par ailleurs rappelé que la jeunesse est un acteur central de cette dynamique. Il l'a appelée à promouvoir activement les échanges interculturels pour contribuer à la stabilité et au développement socioéconomique du pays.
