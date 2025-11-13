Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Au Salamat, une mission technique finalise les études pour les dalots de Khach-Khacha


Alwihda Info | Par Mahamat Abdelbanat Kourma - 13 Novembre 2025


Une équipe composée d’ingénieurs et de topographes a été reçue ce jeudi 13 novembre 2025, à la sous-préfecture de Khach-Khacha par le sous-préfet Moussa Ali Abdoulaye. Cette mission technique vise à finaliser les études nécessaires au lancement imminent des travaux de construction de dalots dans la localité.


Tchad : Au Salamat, une mission technique finalise les études pour les dalots de Khach-Khacha
Conduite par Mahamat Koussou, coordinateur national de l’organisation non gouvernementale AJRPS, l’équipe est venue clôturer une étude entamée en juillet dernier. Les ingénieurs de l’entreprise chargée de l’exécution et le coordonnateur national, ont annoncé que les travaux débuteront dès le début du mois de décembre. Les sites concernés ont été officiellement identifiés par l'équipe.

Selon Mahamat Koussou, la construction de ces infrastructures est cruciale pour améliorer les conditions de vie des populations rurales, particulièrement durant la saison des pluies. « Les paysans rencontrent d’énormes difficultés pour se déplacer et mener leurs activités à cause des cours d’eau qui deviennent infranchissables. Ces dalots permettront de faciliter la traversée et de désenclaver plusieurs zones », a-t-il déclaré.

Trois dalots sont prévus dans la sous-préfecture, dont un à Khach-Khacha et deux autres à Am-Choka.


