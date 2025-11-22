Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad - Bébédjia : Les autorités traditionnelles et éducatives sensibilisées sur les droits des femmes et des filles


Alwihda Info | Par Reouhoudou Innocent - 23 Novembre 2025


Dans le cadre du Projet Gouvernance des Ressources Naturelles et Développement Local, le Réseau des Femmes Rurales pour le Développement de la Nya, avec l'appui de l'ONG SWISSAID, a organisé, ce 21 novembre 2025 à Bébédjia, une journée d'information et de sensibilisation des autorités traditionnelles et éducatives sur les rôles, les droits de la femme et de la fille, et le développement durable.


Tchad - Bébédjia : Les autorités traditionnelles et éducatives sensibilisées sur les droits des femmes et des filles


 

La journée a été présidée par M. Abdelrassoul Djibrine Abdelrassoul, Sous-Préfet de Bébédjia, représentant le Préfet de la Nya, en présence des autorités communales.

 
 

Cette journée a constitué une occasion essentielle pour les autorités traditionnelles et éducatives du département de la Nya d'échanger sur le bien-être familial, en mettant l'accent sur le rôle crucial des femmes et des filles dans le développement durable.

 

  • Transfert de connaissances : La session a permis aux parties prenantes d'acquérir des connaissances sur le processus du maintien des filles à l'école ainsi que sur les différentes formes de violences faites aux femmes en milieu rural.

Mme Nebinon Yvette, Présidente du Réseau des Femmes Rurales pour le Développement de la Nya, a justifié le choix du thème en détaillant les problèmes sociaux majeurs auxquels est confrontée la zone de la Nya. Elle a notamment cité :

  • La crise migratoire due à l'exploitation pétrolière du bassin de Doba et ses conséquences ;

  • Le mariage précoce ;

  • Les grossesses non désirées ;

  • La mortalité maternelle galopante ;

  • L'alcoolisme et les cas de viol récurrent.

Profitant de l'occasion, elle a sollicité l'appui multiforme des autorités locales pour renforcer la résilience des femmes face aux multiples violences qu'elles vivent au quotidien.

 

Dans son discours d'ouverture, M. Abdelrassoul Djibrine Abdelrassoul, Sous-Préfet de Bébédjia, a rassuré les femmes du Réseau, leur assurant de son soutien et de son encouragement pour le respect de leurs droits. Il a clos son intervention en exhortant les participants à être réceptifs afin de vulgariser les acquis et de changer les mentalités en milieu rural au profit de l'éducation des filles.

 

Après la phase protocolaire, les facilitateurs, M. Djegolbe Thomas et M. Nerane Jean Pierre, ont clarifié l'auditoire sur :

  • Le rôle et les droits de la femme et de la fille ;

  • L'importance de l'éducation des filles et de leur maintien à l'école.



Pour une compréhension juste et claire des enjeux, les participants ont focalisé leurs préoccupations sur : le complexe d'infériorité des femmes, les questions d'héritage et le non-respect des droits de la femme dans certaines communautés.



Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 22/11/2025

Tchad - Mandoul : Achèvement des travaux de forage du projet d’approvisionnement en eau financé par la Chine

Tchad - Mandoul : Achèvement des travaux de forage du projet d’approvisionnement en eau financé par la Chine

Tchad : les engins à deux-roues interdits dès 22h à partir du 22 novembre à Am-Timan Tchad : les engins à deux-roues interdits dès 22h à partir du 22 novembre à Am-Timan 22/11/2025

Populaires

CPI : Ali Kushayb fixera sa peine le 9 décembre après sa condamnation pour 27 crimes au Darfour

22/11/2025

Burkina Faso : Nationalisation de la SN-CITEC et réforme majeure des fonds publics

22/11/2025

​Turquie : Erdoğan déclare la période 2026-2035 “Décennie de la Famille et de la Démographie”

22/11/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 22/11/2025 - Ahmad Youssouf Ali

Tchad : La rétention des compétences, un frein systémique à l'épanouissement professionnel

Tchad : La rétention des compétences, un frein systémique à l'épanouissement professionnel

Refus implicite de délivrer le certificat de résidence de dix ans annulé : La préfecture des Hauts-de-Seine condamnée Refus implicite de délivrer le certificat de résidence de dix ans annulé : La préfecture des Hauts-de-Seine condamnée 18/11/2025 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter