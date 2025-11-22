Tchad - Bébédjia : Les autorités traditionnelles et éducatives sensibilisées sur les droits des femmes et des filles

La journée a été présidée par M. Abdelrassoul Djibrine Abdelrassoul, Sous-Préfet de Bébédjia, représentant le Préfet de la Nya, en présence des autorités communales.









Cette journée a constitué une occasion essentielle pour les autorités traditionnelles et éducatives du département de la Nya d'échanger sur le bien-être familial, en mettant l'accent sur le rôle crucial des femmes et des filles dans le développement durable.







Transfert de connaissances : La session a permis aux parties prenantes d'acquérir des connaissances sur le processus du maintien des filles à l'école ainsi que sur les différentes formes de violences faites aux femmes en milieu rural.

Mme Nebinon Yvette, Présidente du Réseau des Femmes Rurales pour le Développement de la Nya, a justifié le choix du thème en détaillant les problèmes sociaux majeurs auxquels est confrontée la zone de la Nya. Elle a notamment cité :



La crise migratoire due à l'exploitation pétrolière du bassin de Doba et ses conséquences ;

Le mariage précoce ;

Les grossesses non désirées ;

La mortalité maternelle galopante ;

L'alcoolisme et les cas de viol récurrent.

Profitant de l'occasion, elle a sollicité l'appui multiforme des autorités locales pour renforcer la résilience des femmes face aux multiples violences qu'elles vivent au quotidien.







Dans son discours d'ouverture, M. Abdelrassoul Djibrine Abdelrassoul, Sous-Préfet de Bébédjia, a rassuré les femmes du Réseau, leur assurant de son soutien et de son encouragement pour le respect de leurs droits. Il a clos son intervention en exhortant les participants à être réceptifs afin de vulgariser les acquis et de changer les mentalités en milieu rural au profit de l'éducation des filles.







Après la phase protocolaire, les facilitateurs, M. Djegolbe Thomas et M. Nerane Jean Pierre, ont clarifié l'auditoire sur :



Le rôle et les droits de la femme et de la fille ;

L'importance de l'éducation des filles et de leur maintien à l'école.





Pour une compréhension juste et claire des enjeux, les participants ont focalisé leurs préoccupations sur : le complexe d'infériorité des femmes, les questions d'héritage et le non-respect des droits de la femme dans certaines communautés.

