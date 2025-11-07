Cette visite de courtoisie du nouvel Ambassadeur burundais, après sa prise de fonction, a permis aux deux diplomates d’échanger sur l’excellence des relations d’amitié et de coopération entre le Tchad et le Burundi. L'objectif de cette rencontre était de consolider les liens bilatéraux entre les deux nations.
Tchad/Burundi : Rencontre diplomatique à Ankara pour renforcer la coopération
Alwihda Info | Par Peter Kum - 8 Novembre 2025
Ce vendredi 7 novembre 2025 à Ankara, Son Excellence Monsieur Adoum Dangaï Nokour Guet, Ambassadeur du Tchad en Türkiye, a reçu son homologue du Burundi, Son Excellence Monsieur Didace Ntureka, dans les locaux de la Chancellerie tchadienne.
Cette visite de courtoisie du nouvel Ambassadeur burundais, après sa prise de fonction, a permis aux deux diplomates d’échanger sur l’excellence des relations d’amitié et de coopération entre le Tchad et le Burundi. L'objectif de cette rencontre était de consolider les liens bilatéraux entre les deux nations.
