Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad/Burundi : Rencontre diplomatique à Ankara pour renforcer la coopération


Alwihda Info | Par - 8 Novembre 2025


Ce vendredi 7 novembre 2025 à Ankara, Son Excellence Monsieur Adoum Dangaï Nokour Guet, Ambassadeur du Tchad en Türkiye, a reçu son homologue du Burundi, Son Excellence Monsieur Didace Ntureka, dans les locaux de la Chancellerie tchadienne.


Tchad/Burundi : Rencontre diplomatique à Ankara pour renforcer la coopération



Cette visite de courtoisie du nouvel Ambassadeur burundais, après sa prise de fonction, a permis aux deux diplomates d’échanger sur l’excellence des relations d’amitié et de coopération entre le Tchad et le Burundi. L'objectif de cette rencontre était de consolider les liens bilatéraux entre les deux nations.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 07/11/2025

Tchad : La Directrice de l’IFT en visite culturelle à Sarh pour renforcer les liens

Tchad : La Directrice de l’IFT en visite culturelle à Sarh pour renforcer les liens

Tchad : Journée Portes Ouvertes – Campus France Tchad Tchad : Journée Portes Ouvertes – Campus France Tchad 07/11/2025

Populaires

Tchad : Mobilisation sécuritaire dans le Salamat face à la transhumance nomade

07/11/2025

Tchad - Tourisme : La Province du Mandoul met en lumière ses richesses culturelles et culinaires

07/11/2025

Tchad : La CNPCIC améliore l'accès à l'eau potable dans le Loug-Chari

07/11/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 05/11/2025 - Me Fayçal Megherbi

Certificat de résidence « étudiant » : L’arrêté de la préfecture du Val de Marne annulé

Certificat de résidence « étudiant » : L’arrêté de la préfecture du Val de Marne annulé

Tchad : La fidélité a-t-elle encore une valeur dans le monde moderne ? Tchad : La fidélité a-t-elle encore une valeur dans le monde moderne ? 02/11/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter