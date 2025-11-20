Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Évaluation et relance des infrastructures socio-sanitaires


Alwihda Info | Par - 21 Novembre 2025


Une réunion conjointe, coprésidée par les Ministres des Infrastructures et de la Santé Publique, s’est tenue ce mercredi 20 novembre 2025, au cabinet du premier. La rencontre a porté sur l’état des infrastructures socio-sanitaires du pays et la nécessité de relancer de façon prioritaire les projets en attente.


Suite à la présentation du Secrétaire général du MIDER, qui a révélé que près de 80 % des projets socio-sanitaires sont actuellement à l’arrêt, le Ministre de la Santé a demandé au maître d’ouvrage délégué la relance des travaux. Il a notamment insisté pour qu'une priorité soit accordée aux hôpitaux situés dans les chefs-lieux des régions et des départements.

 

De son côté, le Ministre des Infrastructures, AMIR IDRIS KOURDA, a instruit son équipe et ses techniciens de mettre tout en œuvre pour accélérer la reprise des chantiers, conformément à la vision du Chef de l’État. Il a notamment insisté sur la finalisation des hôpitaux de la Mère et de l’Enfant d’Abéché et d’Ati.

 

Les deux Ministres ont également exhorté leurs services financiers à travailler en synergie en vue d’harmoniser le budget prévisionnel pour l’exercice 2026.

 

Afin d'assurer le suivi, un comité conjoint, copiloté par les Secrétaires généraux des deux Ministères, a été mis en place. Il aura pour mission de réaliser un état des lieux complet et de formuler des recommandations claires pour la poursuite et l’achèvement des travaux.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


