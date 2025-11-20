Tchad : Évaluation et relance des infrastructures socio-sanitaires

Suite à la présentation du Secrétaire général du MIDER, qui a révélé que près de 80 % des projets socio-sanitaires sont actuellement à l’arrêt, le Ministre de la Santé a demandé au maître d’ouvrage délégué la relance des travaux. Il a notamment insisté pour qu'une priorité soit accordée aux hôpitaux situés dans les chefs-lieux des régions et des départements.







De son côté, le Ministre des Infrastructures, AMIR IDRIS KOURDA, a instruit son équipe et ses techniciens de mettre tout en œuvre pour accélérer la reprise des chantiers, conformément à la vision du Chef de l’État. Il a notamment insisté sur la finalisation des hôpitaux de la Mère et de l’Enfant d’Abéché et d’Ati.







Les deux Ministres ont également exhorté leurs services financiers à travailler en synergie en vue d’harmoniser le budget prévisionnel pour l’exercice 2026.







Afin d'assurer le suivi, un comité conjoint, copiloté par les Secrétaires généraux des deux Ministères, a été mis en place. Il aura pour mission de réaliser un état des lieux complet et de formuler des recommandations claires pour la poursuite et l’achèvement des travaux.

