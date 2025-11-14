Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

Tchad - Fait divers : Affaire de cœur, une épouse privilégie son amant à son époux


Alwihda Info | Par Barra Lutter - 14 Novembre 2025


Koutou, employée dans une banque de la place, a surpris son entourage en préférant son amant à son époux, légalement uni devant Dieu et les hommes.


Tchad - Fait divers : Affaire de cœur, une épouse privilégie son amant à son époux
 

Découverte en flagrant délit de liaison extra-conjugale, elle n’a pas hésité, reléguant son époux au second plan. Sa famille, stupéfaite, ne sait comment réagir face à cette décision inattendue.

 

Dans le quartier, l’affaire fait déjà grand bruit. Les voisins commentent, s’étonnent et se demandent comment un mariage officiel peut vaciller si rapidement. Pour l’instant, tout se règle à huis clos, mais les discussions et rumeurs continuent d’enflammer la communauté.

 

Une histoire qui rappelle, une fois de plus, que le cœur fait parfois des choix inattendus et que le mariage peut trembler face au désir.



