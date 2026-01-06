Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
INTERNATIONAL

Tchad-France : Amina Priscilla Longoh s’engage à renforcer la coopération bilatérale


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 7 Janvier 2026



Sur le réseau social « X », Mme Amina Priscilla Longoh a exprimé sa profonde gratitude au président de la République, Mahamat Idriss Deby Itno, à la suite de sa nomination en qualité d’ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Tchad auprès de la République française.

Dans une déclaration officielle, la nouvelle cheffe de mission diplomatique a salué la confiance placée en sa personne par le chef de l’État. Elle a souligné le caractère historique de cette décision, rappelant que, pour la première fois dans l’histoire politique du Tchad, une femme est appelée à occuper une fonction diplomatique d’une telle importance. Un choix qui, selon elle, traduit l’attachement du président de la République au progrès social, à l’inclusion et à la promotion du leadership féminin.

Amina Priscilla Longoh a indiqué que cette nomination constitue à la fois un honneur et une responsabilité majeure. Elle s’est engagée à œuvrer avec détermination au raffermissement des relations historiques et séculaires entre le Tchad et la France, dans un esprit de coopération, de respect mutuel et de partenariat stratégique.

Placée sous le signe du service à la nation, sa mission diplomatique visera également à promouvoir les valeurs du Tchad, à renforcer les échanges bilatéraux dans les domaines prioritaires, et à accompagner la diaspora tchadienne en France, en étant à l’écoute de ses préoccupations et de ses aspirations.

« Au service du Tchad, notre beau et grand pays, je veillerai à promouvoir nos valeurs, à consolider la coopération et à soutenir nos compatriotes vivant en France », a-t-elle affirmé, réitérant son engagement à représenter dignement le Tchad sur la scène diplomatique internationale.


