TCHAD

Tchad : L'Ambassadrice britannique en mission à Iriba, souligne l'urgence de l'aide aux réfugiés


Alwihda Info | Par - 4 Octobre 2025


L'Ambassadrice de Grande-Bretagne au Tchad, Son Excellence Helena Owen, a effectué sa première visite hors de N'Djamena ce samedi 4 octobre 2025, se rendant à Iriba.


  Cette mission intervient peu après la présentation de ses Lettres de Créance au Président tchadien, le 30 septembre dernier.
L'objectif de cette visite était de constater l'ampleur de la crise humanitaire engendrée par le conflit au Soudan voisin.


 

Constat et appel à l'arrêt du conflit

 
Sur place, l'Ambassadrice a pu évaluer la situation des populations. Elle a déclaré :
"Les besoins des réfugiés et des communautés hôtes sont énormes mais le travail de nos partenaires pour les soutenir est remarquable. Il faut que cet horrible conflit au Soudan s'arrête".




Cette déclaration souligne la pression humanitaire que subissent les régions frontalières du Tchad et met en lumière l'engagement des partenaires locaux et internationaux dans la gestion de cette crise.
Peter Kum
