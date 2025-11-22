Tchad : L’Exilé politique Adam Abdel Samat regagne la mère patrie

Il a été accueilli à l’Aéroport International Hassan Djamous par M. Mahamat Bahr Bechir Kindji, Président de la Commission Chargée du Retour des Politico-militaires et Exilés, et par ailleurs Conseiller Chargé de Mission du Médiateur de la République. Des représentants de sa famille étaient également présents.







Après des poignées de main chaleureuses, M. Adam Abdel Samat a tenu à saluer le leadership du Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, Président de la République, Chef de l’État, pour ses efforts constants visant à faire du pays un havre de paix.







Il a également adressé ses vifs remerciements au Médiateur de la République et à son équipe pour les efforts consentis ces derniers mois afin de rendre possible ce retour.









Appel au Retour Patriotique

De son côté, M. Mahamat Bahr Bechir Kindji, s'exprimant au nom du Médiateur de la République, s’est réjoui de ce retour patriotique et a souligné qu’il ne serait pas le dernier.







Il a réitéré l’appel lancé à tous les autres compatriotes encore en exil, les exhortant à regagner le pays.

