Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
CINEMA

Tchad : « La Bataille », l’affirmation d’un cinéma national au Centre Catholique Universitaire de Sabangali


Alwihda Info | Par Djibrine Haidar - 17 Février 2026



Tchad : « La Bataille », l’affirmation d’un cinéma national au Centre Catholique Universitaire de Sabangali
Le Centre Catholique Universitaire de Sabangali a vibré le samedi 14 février 2026, au rythme du septième art tchadien, à l’occasion de la projection du film « La Bataille », réalisé par Mbaiadoum Domet Bonheur.

Placé sous le parrainage de Abdraman Kore Ahmat, cet événement culturel a réuni cinéphiles, étudiants et passionnés autour d’une œuvre 100 % tchadienne, symbole d’un secteur en pleine effervescence. Entre amour, rivalité et vengeance, « La Bataille » explore des thématiques universelles à travers un prisme profondément local. Le film dresse le portrait de personnages confrontés à des choix décisifs, tiraillés entre passions, ambitions et traditions.

À travers une narration intense et des scènes chargées d’émotion, le réalisateur propose un regard authentique sur les dynamiques sociales et humaines qui traversent la société tchadienne. Porté par une équipe entièrement locale des acteurs aux techniciens ce long-métrage illustre la montée en puissance d’une nouvelle génération de créateurs déterminés à raconter leurs propres histoires, avec leurs codes, leurs réalités et leur sensibilité.

La projection a suscité un vif intérêt du public, marqué par des échanges enrichissants à l’issue de la séance. Les spectateurs ont salué la qualité de la production, la profondeur du scénario ainsi que l’engagement des comédiens. Au-delà du divertissement, « La Bataille » a ouvert un espace de dialogue sur les valeurs sociales, les conflits humains et les défis contemporains.

Cette soirée culturelle a également mis en lumière l’importance de soutenir les initiatives artistiques nationales. Dans un contexte où l’industrie cinématographique tchadienne cherche à se structurer et à se professionnaliser, de telles projections constituent un levier essentiel pour encourager la création et renforcer la visibilité des talents locaux.

Avec « La Bataille », le cinéma tchadien confirme son ambition : celle de s’imposer comme un vecteur d’expression, d’identité et de cohésion sociale. L’événement organisé au CCU de Sabangali n’était pas qu’une simple projection, mais un véritable acte de foi en la capacité du Tchad à produire des œuvres de qualité, capables de toucher, d’émouvoir et de rassembler.

À travers cette initiative, le message est clair : le cinéma tchadien avance, porté par la passion, la créativité et la détermination de ses fils et filles. Une bataille artistique qui, cette fois, semble déjà en voie d’être remportée.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 14/02/2026

Tchad : 1 538 candidats au lancement du concours d’entrée à l’École nationale de police à Mongo

Tchad : 1 538 candidats au lancement du concours d’entrée à l’École nationale de police à Mongo

Tchad : le personnel de l’hôpital Outel Bono se mobilise pour reconstituer la réserve de sang à Sarh Tchad : le personnel de l’hôpital Outel Bono se mobilise pour reconstituer la réserve de sang à Sarh 14/02/2026

Populaires

Tchad : Le GEMIA rend un hommage émouvant aux deux élèves officiers décédés de la 30ᵉ promotion

16/02/2026

La Côte d'Ivoire confirme son potentiel énergétique avec la nouvelle découverte pétrolière

16/02/2026

N’Djamena accueille un atelier régional sur la réglementation communautaire de la sécurité aérienne

16/02/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 12/02/2026 -

Cameroun : dans la mouvance de juvénilisation de l’appareil politico-administratif

Cameroun : dans la mouvance de juvénilisation de l’appareil politico-administratif

Refus de réouverture de dossier d’une demande de régularisation : La préfecture du Val de Marne condamnée à examiner la demande de titre de séjour Refus de réouverture de dossier d’une demande de régularisation : La préfecture du Val de Marne condamnée à examiner la demande de titre de séjour 12/02/2026 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter