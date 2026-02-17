Tchad : « La Bataille », l’affirmation d’un cinéma national au Centre Catholique Universitaire de Sabangali

Le Centre Catholique Universitaire de Sabangali a vibré le samedi 14 février 2026, au rythme du septième art tchadien, à l’occasion de la projection du film « La Bataille », réalisé par Mbaiadoum Domet Bonheur.



Placé sous le parrainage de Abdraman Kore Ahmat, cet événement culturel a réuni cinéphiles, étudiants et passionnés autour d’une œuvre 100 % tchadienne, symbole d’un secteur en pleine effervescence. Entre amour, rivalité et vengeance, « La Bataille » explore des thématiques universelles à travers un prisme profondément local. Le film dresse le portrait de personnages confrontés à des choix décisifs, tiraillés entre passions, ambitions et traditions.



À travers une narration intense et des scènes chargées d’émotion, le réalisateur propose un regard authentique sur les dynamiques sociales et humaines qui traversent la société tchadienne. Porté par une équipe entièrement locale des acteurs aux techniciens ce long-métrage illustre la montée en puissance d’une nouvelle génération de créateurs déterminés à raconter leurs propres histoires, avec leurs codes, leurs réalités et leur sensibilité.



La projection a suscité un vif intérêt du public, marqué par des échanges enrichissants à l’issue de la séance. Les spectateurs ont salué la qualité de la production, la profondeur du scénario ainsi que l’engagement des comédiens. Au-delà du divertissement, « La Bataille » a ouvert un espace de dialogue sur les valeurs sociales, les conflits humains et les défis contemporains.



Cette soirée culturelle a également mis en lumière l’importance de soutenir les initiatives artistiques nationales. Dans un contexte où l’industrie cinématographique tchadienne cherche à se structurer et à se professionnaliser, de telles projections constituent un levier essentiel pour encourager la création et renforcer la visibilité des talents locaux.



Avec « La Bataille », le cinéma tchadien confirme son ambition : celle de s’imposer comme un vecteur d’expression, d’identité et de cohésion sociale. L’événement organisé au CCU de Sabangali n’était pas qu’une simple projection, mais un véritable acte de foi en la capacité du Tchad à produire des œuvres de qualité, capables de toucher, d’émouvoir et de rassembler.



À travers cette initiative, le message est clair : le cinéma tchadien avance, porté par la passion, la créativité et la détermination de ses fils et filles. Une bataille artistique qui, cette fois, semble déjà en voie d’être remportée.