Tchad : Le Tourbillon des Amazones de l’Art, quand culture, rencontre et paix se conjuguent au féminin

La 4ᵉ édition du Festival Le Tourbillon des Amazones de l’Art a été lancée le 2 octobre 2025 à l’espace culturel Talino Manu, sous le patronage de Mme Zenana Edith, Maire du 6ᵉ arrondissement.



Placé sous le thème « Culture, Rencontre et Paix », l’événement se tient du 2 au 5 octobre. Dans son allocution de circonstance, la maire a souligné que ce festival est le reflet de la créativité, de la résilience et de la puissance féminine.



Selon elle, il ne s’agit pas seulement d’une rencontre culturelle, mais d’un véritable espace de dialogue et de célébration, où les voix des femmes trouvent toute leur place à travers l’art. Elle a par ailleurs exprimé l’honneur pour sa commune d’accueillir une telle manifestation et a assuré les organisateurs du soutien des autorités locales.



De son côté, la coordinatrice du festival, Mme Tokari Virginie, a rappelé que ces rencontres favorisent le brassage intellectuel et incarnent le lieu du « donner et du recevoir », essentiel pour rapprocher l’humanité. Elle a insisté sur le fait que cela n’est possible que dans une paix sincère et véritable, et non une paix simplement proclamée.



Mme Tokari a également souligné que la tenue de cette quatrième édition est une source de fierté, même si les inquiétudes persistent du côté des partenaires, dont le nombre diminue chaque année. Elle a profité de l’occasion pour lancer un appel aux sponsors et aux partenaires afin de renforcer et de pérenniser ce festival dans les années à venir.