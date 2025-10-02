Tchad : Mission stratégique à Riyad pour sécuriser le financement des infrastructures

Séance de travail fructueuse avec la BADEA

Les mécanismes de financement et de mise en œuvre des projets inscrits au PND pour les cinq prochaines années. La feuille de route relative aux programmes de développement déjà engagés par la BADEA au Tchad.



Priorité : 7 000 km de routes et 10 projets structurants

Engagement de la BADEA et prochaines étapes

La délégation a tenu une séance de travail technique qualifiée de fructueuse avec les services compétents de la Banque Arabe pour le Développement Économique en Afrique (BADEA).Les discussions se sont concentrées sur deux axes essentiels :Le Ministre Amir Idriss Kourda a rappelé la vision du Chef de l'État qui ambitionne de doter le pays de 7 000 kilomètres de routes d’ici la fin du quinquennat. Insistant sur l'accélération des projets en cours, le Ministre a sollicité un soutien renforcé de la BADEA pour atteindre cet objectif.Au total, le Ministère des Infrastructures a présenté 24 projets, mettant l’accent sur 10 projets structurants dont les études de faisabilité sont déjà disponibles.La BADEA a réaffirmé sa disponibilité et son engagement à accompagner le Tchad dans cette dynamique. Elle se positionne comme un partenaire stratégique majeur, prêt à soutenir la concrétisation des grands chantiers d’infrastructures qui transformeront durablement le pays.À l'issue de cette rencontre, la délégation a officiellement invité la BADEA à prendre part à la table ronde de Dubai prévue pour le 10 novembre 2025, étape clé dans la recherche de financements pour le PND.