Tchad : Recrutement d'un Consultant chargé de concevoir une Application numérique de système d'informations météorologiques (RENFORT)

Intitulé de la mission : Recrutement d’un Consultant individuel chargé de concevoir une application numérique de système d’informations météorologiques.



Numéro de référence : N° 004 /PR/PM/MPIA/SG/RENFORT/2025



La République du Tchad a obtenu du Fonds International de Développement Agricole (FIDA) un financement destiné à couvrir les coûts du Projet de Renforcement de l’Innovation dans l’Entrepreneuriat Agro-pastoral des Jeunes et Femmes du Tchad (RENFORT) et envisage d'en faire partiellement usage pour s'adjoindre des services de conseil dispensés par un consultant individuel.



L’utilisation de fonds du FIDA est soumise à l’approbation de ce dernier, selon les modalités et conditions que prévoit l’accord de financement et conformément aux règles, politiques et procédures du FIDA. Le FIDA et ses représentants, mandataires et fonctionnaires sont dégagés de toute responsabilité concernant les actions en justice, procédures, réclamations, demandes, pertes et obligations en tout genre et de toute nature qu’une quelconque partie invoquerait dans le cadre du projet RENFORT.



Les services de conseil ("les services") consistent à concevoir une application numérique de système d’informations météorologiques. La durée totale de la mission est de 60 jours prestée.



Nous attirons l'attention des consultants intéressés sur la Politique du FIDA en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme[[1]]url:#_ftn1 et sur la Politique révisée du FIDA en matière de prévention de la fraude et de la corruption dans ses activités et opérations[[2]]url:#_ftn2 . Cette dernière énonce les dispositions arrêtées par le FIDA concernant les pratiques répréhensibles. Le FIDA s'efforce par ailleurs de faire en sorte que ses activités et opérations se déroulent dans un environnement de travail sain, à l'abri de tout harcèlement, notamment sexuel, et de toute exploitation ou atteinte sexuelle, comme le précise sa Politique en matière de prévention et répression du harcèlement sexuel et de l'exploitation et des atteintes sexuelles[[3]]url:#_ftn3 .



Les consultants intéressés ne peuvent être en situation de conflit d'intérêts réel, potentiel ou raisonnablement perceptible comme tel. Tout soumissionnaire qui serait en pareille situation sera écarté, sauf approbation expresse du Fonds. Un conflit d'intérêt est présumé exister dès lors que les consultants a) entretiennent des relations qui leur permettent d'avoir indûment connaissance d'informations non divulguées concernant ou affectant le processus de sélection et l'exécution du marché, ou b) ont des liens professionnels ou familiaux avec un membre du conseil de direction du Client ou du personnel de ce dernier, avec le Fonds ou ses agents, ou avec quiconque a pris ou pourrait raisonnablement prendre part, directement ou indirectement, à i) l'établissement du présent appel à manifestation d'intérêt, ii) au processus de sélection pour le marché concerné, ou iii) à l'exécution dudit marché.



Les consultants sont en permanence tenus de faire état de toute situation de conflit d'intérêts réel, potentiel ou raisonnablement perceptible comme tel qui apparaîtrait lors de l'établissement de la manifestation d'intérêt, du processus de sélection ou de l'exécution du marché. La non-divulgation de telles situations peut notamment entraîner l'exclusion du consultant, la résiliation du marché ou toute autre mesure appropriée en application de la Politique du FIDA en matière de prévention de la fraude et de la corruption dans le cadre de ses activités et opérations.



Le Secrétariat Général du Ministère de la Production et de l’Industrialisation Agricole invite à présent les consultants individuels ("les consultants") éligibles à manifester leur intérêt pour la fourniture des services en question. Les consultants intéressés sont tenus de fournir, sous la forme d'un curriculum vitae, des informations attestant qu'ils possèdent les qualifications requises et l'expérience nécessaire en la matière pour dispenser ces services.





Les critères de présélection sont les suivants :



Critère Barème Score Obtenu 1. Diplôme supérieur (minimum Bac+4) en informatique, TIC, ingénierie logicielle ou domaine connexe Bac+4 ou plus : 10 points /10 2. Expérience professionnelle dans la conception/ le développement de solutions numériques agricoles ou climatiques. < 5 ans : 0 pt

5 ans : 10 pts

>5 ans : +1 pt/an (max 15 pts) /15 3. Expériences similaires dans le développement des applications mobile destinées au monde rural /Agropastoral (preuve de la prestation à joindre au dossier) 10 points par expérience similaire (max 60 points) /60 4. Connaissance des langages de programmation usuels (JavaScript, Python, PHP, etc. Connaissance démontrée : 10 points /10 5. Connaissance des API météo (OpenWeatherMap, MeteoBlue, Agrimeteorological platforms, etc.). Oui : 5 points /5



Toute demande d’éclaircissements concernant le présent appel à manifestation d'intérêt devra être envoyée par courriel à l’adresse ci-après : Coordination technique du RENFORT à Dourbali, Tel : (235) 62 95 74 73/ 93 76 28 38, Email : le 29 aout 2025.



Les manifestations d'intérêt doivent être remises sous forme écrite et déposées à l’adresse ci-après : Antenne des Projets FIDA, Tél : +235 66 29 70 25 à N’Djaména, au plus tard le 05 septembre 2025 à 12 heures et porter expressément la mention « Avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel chargé de concevoir une application numérique de système d’informations météorologiques ».



N’Djaména, le 07 aout 2025

Le Secrétaire Général du Ministère de la Production et de l’Industrialisation Agricole



MOUBARACK ABAKAR ROUBO

