TCHAD

Tchad - Tourisme : Éducation environnementale, clé du succès du Parc National de Zakouma


5 Octobre 2025


Le succès du Parc National de Zakouma ne repose pas uniquement sur la protection de sa faune et de sa flore, mais surtout sur l'engagement déterminant des communautés locales. Ces communautés sont perçues comme les gardiennes privilégiées et les premières dépositaires de ce patrimoine naturel.


Impliquer les communautés pour une gestion durable

 
Les responsables du parc sont conscients que le succès à long terme de Zakouma dépend du soutien et de la participation active, individuelle et collective, des habitants à la gestion et à la préservation de leur environnement.

 
Pour concrétiser cette responsabilité partagée, un vaste programme d’éducation environnementale a été mis en place dans et autour du parc. Son objectif est clair : renforcer les connaissances des enfants, stimuler leur curiosité et les sensibiliser dès le plus jeune âge à l’importance de protéger la nature.




 

Camp Dari : Former les ambassadeurs de demain

 
Des initiatives concrètes, telles que Camp Dari, servent de véritables écoles en plein air. Ces programmes offrent aux jeunes une expérience unique de découverte, d’apprentissage et de connexion profonde avec leur environnement.

 
Ces programmes sont considérés comme des leviers essentiels pour former les générations futures à devenir de véritables ambassadeurs de la nature, capables de transmettre à leur tour des valeurs de protection et de durabilité.
