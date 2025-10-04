Tchad - Tourisme : Éducation environnementale, clé du succès du Parc National de Zakouma





Impliquer les communautés pour une gestion durable

Les responsables du parc sont conscients que le succès à long terme de Zakouma dépend du soutien et de la participation active, individuelle et collective, des habitants à la gestion et à la préservation de leur environnement.





Pour concrétiser cette responsabilité partagée, un vaste programme d’éducation environnementale a été mis en place dans et autour du parc. Son objectif est clair : renforcer les connaissances des enfants, stimuler leur curiosité et les sensibiliser dès le plus jeune âge à l’importance de protéger la nature.