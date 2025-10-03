Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Tournée ministérielle dans les pays arabes pour la Table Ronde "Tchad Connexion 2030"


Alwihda Info | Par - 4 Octobre 2025


Une délégation ministérielle tchadienne a entamé une tournée dans plusieurs pays arabes depuis le 1er octobre 2025 pour mobiliser des financements en vue de la Table Ronde "Tchad Connexion 2030", prévue à Abou Dabi les 10 et 11 novembre 2025.

La délégation comprenait notamment les ministres de l'Infrastructure, de l'Éducation Nationale, de l'Agriculture, ainsi que la Ministre Déléguée au Plan.


Tchad : Tournée ministérielle dans les pays arabes pour la Table Ronde "Tchad Connexion 2030"


 

Première étape : Riyad et invitation à la BADEA

 
La première étape de cette mission s'est tenue à Riyad, en Arabie Saoudite. Accompagnée par l'Ambassadeur Son Excellence Hassan Saleh Algadam, la délégation a officiellement remis une invitation au Président de la Banque Arabe pour le Développement Économique en Afrique (BADEA).

 
Cet échange visait à assurer la participation de la BADEA au forum "Tchad Connexion 2030" en tant que partenaire clé pour le financement des projets structurants du pays.

 

Prochaine destination : Koweït

 
Après Riyad, la délégation poursuivra sa mission au Koweït pour continuer de mobiliser des ressources financières auprès des partenaires internationaux en vue du Plan National de Développement.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


