Tchad : Tournée ministérielle dans les pays arabes pour la Table Ronde "Tchad Connexion 2030"





Première étape : Riyad et invitation à la BADEA

La première étape de cette mission s'est tenue à Riyad, en Arabie Saoudite. Accompagnée par l'Ambassadeur Son Excellence Hassan Saleh Algadam, la délégation a officiellement remis une invitation au Président de la Banque Arabe pour le Développement Économique en Afrique (BADEA).





Cet échange visait à assurer la participation de la BADEA au forum "Tchad Connexion 2030" en tant que partenaire clé pour le financement des projets structurants du pays.



Prochaine destination : Koweït

Après Riyad, la délégation poursuivra sa mission au Koweït pour continuer de mobiliser des ressources financières auprès des partenaires internationaux en vue du Plan National de Développement.