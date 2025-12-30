Alwihda Info
TCHAD

Tchad : au Mandoul, une mère accouche un enfant en plein brousse et l'abandonne


Alwihda Info | Par Dominique Dideo - 30 Décembre 2025



Après avoir porté une grossesse pendant 9 mois, une mère est allée accoucher l'enfant de sexe masculin en plein brousse. Elle a ensuite abandonné l'enfant sur place et portée disparue. Le bébé est découvert par la population qui a alerté les autorités locales.

Ces dernières ont récupéré l'enfant pour l'hôpital de Mouroumgoulaye, en vue des premiers soins, ensuite il a été transféré au centre PMI de Koumra pour la prise en charge.

Malheureusement l'enfant n'a pas survécu. Actuellement, la mère est activement recherchée par les forces de défense et de sécurité.


