Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : la CNDH au chevet d’une mineure violée par un OPJ


Alwihda Info | Par Djimet Wiche - 12 Septembre 2025



Tchad : la CNDH au chevet d’une mineure violée par un OPJ
La présidente de la Sous-commission promotion de l’égalité et des droits de la femme, de l’enfant, des personnes handicapées et autres groupes spécifiques de la CNDH, la Commissaire Djiguimaye Morembaye Rose a rendu visite à Princia, une mineure de 12 ans, victime de viol dans la nuit du 9 au 10 septembre 2025, dans les locaux de la coordination de la police judiciaire de Moursal.

Elle a été violée par un officier de la police judiciaire pendant qu’elle était en garde à vue, suite à une plainte déposée par un autre officier de la police judiciaire pour qui elle travaille à domicile. D’après le constant de la CNDH, Princia est victime d’exploitation économique, de viol et de traite des enfants. Cette visite traduit la volonté de la CNDH d'être proche des victimes pour leur apporter son soutien et son réconfort.

En effet, la CNDH fait, à travers la sous-commission promotion de l’égalité et des droits de la femme, de l’enfant, des personnes handicapées et autres groupes spécifiques de la protection des victimes et leur accompagnement un axe principal de l'action de la Commission.

Cette descente sur le terrain montre également l'engagement de la CNDH à œuvrer pour que la dignité des personnes vulnérables, notamment des femmes et des filles détenues soit respectée. Elle vise surtout à attirer l’attention des officiers de police judiciaire et autres personnes chargées de la protection et de la sécurité des citoyens qu’ils doivent avoir un comportement irréprochable dans l’exercice de leur fonction, car nul n’est au-dessus de la loi.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 11/09/2025

Tchad : pourquoi les gens aiment-ils plus critiquer que conseiller ?

Tchad : pourquoi les gens aiment-ils plus critiquer que conseiller ?

Tchad : fin des travaux de la première session du conseil provincial du Logone Oriental Tchad : fin des travaux de la première session du conseil provincial du Logone Oriental 11/09/2025

Populaires

Tchad : Au Logone Occidental, un homme tué et un autre grièvement blessé lors de vols de bétail

11/09/2025

Tchad : pourquoi les gens aiment-ils plus critiquer que conseiller ?

11/09/2025

Tchad : fin des travaux de la première session du conseil provincial du Logone Oriental

11/09/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 29/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions 25/08/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter