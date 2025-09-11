Tchad : la CNDH au chevet d’une mineure violée par un OPJ

La présidente de la Sous-commission promotion de l’égalité et des droits de la femme, de l’enfant, des personnes handicapées et autres groupes spécifiques de la CNDH, la Commissaire Djiguimaye Morembaye Rose a rendu visite à Princia, une mineure de 12 ans, victime de viol dans la nuit du 9 au 10 septembre 2025, dans les locaux de la coordination de la police judiciaire de Moursal.



Elle a été violée par un officier de la police judiciaire pendant qu’elle était en garde à vue, suite à une plainte déposée par un autre officier de la police judiciaire pour qui elle travaille à domicile. D’après le constant de la CNDH, Princia est victime d’exploitation économique, de viol et de traite des enfants. Cette visite traduit la volonté de la CNDH d'être proche des victimes pour leur apporter son soutien et son réconfort.



En effet, la CNDH fait, à travers la sous-commission promotion de l’égalité et des droits de la femme, de l’enfant, des personnes handicapées et autres groupes spécifiques de la protection des victimes et leur accompagnement un axe principal de l'action de la Commission.



Cette descente sur le terrain montre également l'engagement de la CNDH à œuvrer pour que la dignité des personnes vulnérables, notamment des femmes et des filles détenues soit respectée. Elle vise surtout à attirer l’attention des officiers de police judiciaire et autres personnes chargées de la protection et de la sécurité des citoyens qu’ils doivent avoir un comportement irréprochable dans l’exercice de leur fonction, car nul n’est au-dessus de la loi.