TCHAD

Tchad : ouverture d’une formation à Bongor pour les professeurs de l’ENS de N'Djamena


Alwihda Info | Par Houmsou Joseph - 11 Septembre 2025



Une session de formation destinée aux professeurs de l’École Normale Supérieure (ENS) de N'Djamena s’est ouverte ce jeudi 11 septembre 2025 au Centre d'Accueil de Lama-Lama de Bongor.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Programme décennal pour la Qualité de l’Éducation de Base (ProQeB), un projet ambitieux visant à renforcer les compétences pédagogiques et académiques au Tchad.

Durant trois jours, les participants bénéficieront d’ateliers, de conférences et d’échanges d’expériences autour des méthodes d’enseignement innovantes, de l’évaluation des apprentissages, et de la didactique des disciplines.

Pour, Djangdé Matelé Emmanuel, directeur des Ressources Humaines de l’Académie du Sud-Ouest, représentant le recteur : « Au nom du recteur de l’Académie du Sud-Ouest, il tient à saluer cette initiative qui s’inscrit pleinement dans la vision d’une éducation de qualité, fondée sur la compétence, l’engagement et l’innovation pédagogique. Cette formation marque un pas important vers l’atteinte des objectifs du programme ProQeB. »

Lancé par les autorités éducatives tchadiennes avec le soutien de plusieurs partenaires techniques et financiers, le programme ProQeB ambitionne de transformer en profondeur le système éducatif de base sur une période de dix ans, notamment par la formation continue des enseignants, l’amélioration des curricula et l’introduction de pratiques pédagogiques centrées sur l’apprenant, a insisté Djeguedem Djerando Hervé, chargé de programme de l'ONG enfants du monde.

La cérémonie d’ouverture a été présidée par le directeur général de l’ENS de N'Djamena, le Pr Issa Youssouf, qui a souligné l’importance de cette formation pour l'amélioration de la qualité de l’enseignement et la professionnalisation du corps professoral. « Cette formation constitue une étape essentielle dans le processus de réforme de notre système éducatif. Elle vise à doter nos enseignants des outils pédagogiques modernes pour répondre aux besoins actuels de l’éducation au Tchad », a déclaré le Pr Issa Youssouf.

Cette formation à Bongor marque ainsi une étape clé dans la dynamique de renforcement des capacités des formateurs de l’ENS, qui auront pour mission de diffuser ces acquis au sein de leurs institutions respectives, au service d’une éducation de qualité au Tchad.


