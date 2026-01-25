USA - Crash d'un Jet d'Affaires à Bangor : Ce que l'on sait au matin du 26 janvier 2026

Les conditions météorologiques : Le facteur "Tempête Fern"



L'accident s'est produit au plus fort de la tempête hivernale Fern. Les conditions rapportées par la police de Bangor et les services météo incluent :



Une visibilité réduite et des chutes de neige importantes.

Des températures largement inférieures à 0°C .

Des vents violents compliquant les opérations de secours et l'analyse immédiate des débris.







Enquêtes et procédures d'urgence



L'aéroport international de Bangor (BGR) a été immédiatement fermé au trafic pour permettre l'intervention des secours et la sécurisation du périmètre.



Secours : Un centre d'opérations d'urgence (EOC) coordonne les efforts. L'état de santé des huit occupants reste la priorité, bien qu'aucune information n'ait filtré officiellement à 8h ce lundi.

NTSB et FAA : Les enquêteurs du Conseil national de la sécurité des transports (NTSB) vont se concentrer sur plusieurs axes : l'efficacité du dégivrage, les données des boîtes noires (FDR/CVR) et l'état de la piste.

L'enquête devra déterminer si la neige a pu s'accumuler de nouveau sur les ailes après le dégivrage (phénomène de "holdover time" dépassé) ou si le vent a provoqué une perte de contrôle lors de la rotation. La mise à jour officielle de la direction de l'aéroport, attendue ce matin, devrait apporter des précisions sur le bilan humain.