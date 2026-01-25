Alwihda Info
INTERNATIONAL

USA - Crash d'un Jet d'Affaires à Bangor : Ce que l'on sait au matin du 26 janvier 2026


Alwihda Info | Par - 26 Janvier 2026


Un Bombardier Challenger 650 s'est écrasé lors d'une phase critique du décollage alors qu'une tempête hivernale sévère frappait la Nouvelle-Angleterre. Huit personnes étaient à bord de l'appareil appartenant à une entité liée à un cabinet d'avocats texan de renom.


USA - Crash d'un Jet d'Affaires à Bangor : Ce que l'on sait au matin du 26 janvier 2026


 

L'appareil, immatriculé N10KJ, était arrivé de Houston peu avant de tenter son redécollage vers 19h45 (heure locale).
 

  • Le décollage : L'avion a tenté de s'élancer de la piste 33. Des témoins et rapports préliminaires indiquent que l'appareil a quitté la surface de la piste et s'est retourné.

  • Le dégivrage : Il est confirmé que l'avion a subi une procédure de dégivrage (de-icing) avant sa tentative de départ, une étape cruciale vu les conditions météorologiques.

  • Le profil de l'avion : Le Bombardier Challenger 650 est un jet haut de gamme reconnu pour sa fiabilité et sa capacité transatlantique.

 

USA - Crash d'un Jet d'Affaires à Bangor : Ce que l'on sait au matin du 26 janvier 2026





 

Les conditions météorologiques : Le facteur "Tempête Fern"


L'accident s'est produit au plus fort de la tempête hivernale Fern. Les conditions rapportées par la police de Bangor et les services météo incluent :

  • Une visibilité réduite et des chutes de neige importantes.

  • Des températures largement inférieures à 0°C.

  • Des vents violents compliquant les opérations de secours et l'analyse immédiate des débris.




Enquêtes et procédures d'urgence


L'aéroport international de Bangor (BGR) a été immédiatement fermé au trafic pour permettre l'intervention des secours et la sécurisation du périmètre.

  • Secours : Un centre d'opérations d'urgence (EOC) coordonne les efforts. L'état de santé des huit occupants reste la priorité, bien qu'aucune information n'ait filtré officiellement à 8h ce lundi.

  • NTSB et FAA : Les enquêteurs du Conseil national de la sécurité des transports (NTSB) vont se concentrer sur plusieurs axes : l'efficacité du dégivrage, les données des boîtes noires (FDR/CVR) et l'état de la piste.

L'enquête devra déterminer si la neige a pu s'accumuler de nouveau sur les ailes après le dégivrage (phénomène de "holdover time" dépassé) ou si le vent a provoqué une perte de contrôle lors de la rotation. La mise à jour officielle de la direction de l'aéroport, attendue ce matin, devrait apporter des précisions sur le bilan humain.





 
