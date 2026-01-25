USA - Crash d'un Jet d'Affaires à Bangor : Ce que l'on sait au matin du 26 janvier 2026

L'appareil, immatriculé N10KJ, était arrivé de Houston peu avant de tenter son redécollage vers 19h45 (heure locale).
-
Le décollage : L'avion a tenté de s'élancer de la piste 33. Des témoins et rapports préliminaires indiquent que l'appareil a quitté la surface de la piste et s'est retourné.
-
Le dégivrage : Il est confirmé que l'avion a subi une procédure de dégivrage (de-icing) avant sa tentative de départ, une étape cruciale vu les conditions météorologiques.
-
Le profil de l'avion : Le Bombardier Challenger 650 est un jet haut de gamme reconnu pour sa fiabilité et sa capacité transatlantique.
Les conditions météorologiques : Le facteur "Tempête Fern"
L'accident s'est produit au plus fort de la tempête hivernale Fern. Les conditions rapportées par la police de Bangor et les services météo incluent :
-
Une visibilité réduite et des chutes de neige importantes.
-
Des températures largement inférieures à 0°C.
-
Des vents violents compliquant les opérations de secours et l'analyse immédiate des débris.
Enquêtes et procédures d'urgence
L'aéroport international de Bangor (BGR) a été immédiatement fermé au trafic pour permettre l'intervention des secours et la sécurisation du périmètre.
-
Secours : Un centre d'opérations d'urgence (EOC) coordonne les efforts. L'état de santé des huit occupants reste la priorité, bien qu'aucune information n'ait filtré officiellement à 8h ce lundi.
-
NTSB et FAA : Les enquêteurs du Conseil national de la sécurité des transports (NTSB) vont se concentrer sur plusieurs axes : l'efficacité du dégivrage, les données des boîtes noires (FDR/CVR) et l'état de la piste.