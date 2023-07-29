باريس تقطع الدعم عن النيجر والاتحاد الأوروبي لا يعترف بـ "الانقلابيين" والإفريقي يمنحهم أسبوعين



أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم السبت ان فرنسا تعلق "كل مساعداتها التنموية ودعم الميزانية" في النيجر بعد الانقلاب العسكري ضد الرئيس المنتخب محمد بازوم.



وتطالب باريس بالعودة دون تأخير إلى النظام الدستوري النيجري حول الرئيس بازوم الذي انتخبه النيجريون على حد ما جاء في بيان صحفي وزارة الخارجية.



قال مسؤول بالاتحاد الأوروبي إن الاتحاد الأوروبي لا ولن يعترف بالسلطات الانقلابية في النيجر وأنه يجب إعادة النظام الدستوري ، مؤكدا استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم القرارات التي ستتخذها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بشأن الانقلاب. في النيجر.



وفي السياق ذاته ، قررت الدول الأفريقية بالإجماع منح المسؤولين عن الانقلاب 15 يومًا للإفراج عن الرئيس بازوم والعودة إلى ثكناتهم لضمان مهمتهم المتمثلة في أمن الحدود والأشخاص وممتلكاتهم.





جاء ذلك خلال جلسة استثنائية لمجلس السلم والأمن المنعقد في في 29 يوليو الحكم بشأن الانقلاب في النيجر ضد الرئيس المنتخب ديمقراطيا ، محمد بازوم.