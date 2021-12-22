تشاد: تعيين بوزارة العدل المكلفة بحقوق الإنسان

بموجب المرسوم رقم 1017/ر م ع إ/روإ/و ع م ح إ/2021 المؤرخ في 21 ديسمبر 2021 تم تعيين الشخصيات الآتية أسماؤها في مناصب المسؤولية التالية :
الأمانة العامة
الأمين العام : ماجيتانقي تراهوقرا
الأمين العام النائب : محمد صالح بن بيانغ
الإدارة العامة للشؤون القضائية والسجون
المديرة العامة : السيدة دييو امبايتانقامال جوليان
إدارة الأنشطة القضائية
المدير : داودونقار ماتياس
المديرة النائبة : السيدة ديمبال كودباي دينيز
إدارة حقوق الإنسان
المدير : امبايدينقرا انقارسيدي فاليري
المدير النائب : دوقري أبكر صالح براهيم
إدارة المؤسسات الإصلاحية
المدير : جيمراماجي فرانسوا
المديرة النائبة : السيدة فاطمة محمد طاهر
الإدارة العامة للشؤون الإدارية
المدير العام : محمد تاج الدين
إدارة التشريعات ومتابعة الاتفاقيات
المدير : روتا دينقاماجي كارلوس
المدير النائب : جابولانقي ناتانيال
إدارة الموارد البشرية والتخطيط
المدير : زين العابدين براهيم شريف
المديرة النائبة : السيدة فاطمة عرجون زبيرو
إدارة الإحصاء والمعلوماتية القضائية
المدير : محمد الطيب إبراهيم
المدير النائب : اندلنوجي كولاسنقار
بموجب المرسوم رقم 1016/ر م ع إ/روإ/و ع م ح إ/2021 المؤرخ في 21 ديسمبر 2021 تم تعيين الشخصيات الآتية أسماؤها في مناصب المسؤولية التالية :
المفتشية العامة
المفتش العام : حمزة بوكر عبدول
المفتش العام النائب : محمد عبد الرحمن
المفتشون :
- أحمد انقابو
- علي محمد عبيد الله
- يوسف علي محمد
- دوجيمسنقار تاتولنقار
- عبد العزيز نانقاسينقار
- محمد أحمد جمال
- السيدة ماينيال نوجونوم آرليت
- عجيب غلام الله
- أمير عبد الله عيسى
- محمد محمودي
بموجب المرسوم رقم 1015/ر م ع إ/روإ/و ع م ح إ/2021 المؤرخ في 21 ديسمبر 2021 تم تعيين الشخصيتين الآتية أسماؤهما مستشارين لوزير العدل حامي الأختام المكلف بحقوق الإنسان، وهما :
- عبد الله اندوكولبي
- كولجيماجي ميراري