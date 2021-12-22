تشاد: تعيين بوزارة العدل المكلفة بحقوق الإنسان

بموجب المرسوم رقم 1017/ر م ع إ/روإ/و ع م ح إ/2021 المؤرخ في 21 ديسمبر 2021 تم تعيين الشخصيات الآتية أسماؤها في مناصب المسؤولية التالية :

الأمانة العامة الأمين العام : ماجيتانقي تراهوقرا الأمين العام النائب : محمد صالح بن بيانغ

الإدارة العامة للشؤون القضائية والسجون المديرة العامة : السيدة دييو امبايتانقامال جوليان

إدارة الأنشطة القضائية المدير : داودونقار ماتياس المديرة النائبة : السيدة ديمبال كودباي دينيز

إدارة حقوق الإنسان المدير : امبايدينقرا انقارسيدي فاليري المدير النائب : دوقري أبكر صالح براهيم

إدارة المؤسسات الإصلاحية المدير : جيمراماجي فرانسوا المديرة النائبة : السيدة فاطمة محمد طاهر

الإدارة العامة للشؤون الإدارية المدير العام : محمد تاج الدين

إدارة التشريعات ومتابعة الاتفاقيات المدير : روتا دينقاماجي كارلوس المدير النائب : جابولانقي ناتانيال

إدارة الموارد البشرية والتخطيط المدير : زين العابدين براهيم شريف المديرة النائبة : السيدة فاطمة عرجون زبيرو

إدارة الإحصاء والمعلوماتية القضائية المدير : محمد الطيب إبراهيم المدير النائب : اندلنوجي كولاسنقار

بموجب المرسوم رقم 1016/ر م ع إ/روإ/و ع م ح إ/2021 المؤرخ في 21 ديسمبر 2021 تم تعيين الشخصيات الآتية أسماؤها في مناصب المسؤولية التالية :

المفتشية العامة المفتش العام : حمزة بوكر عبدول المفتش العام النائب : محمد عبد الرحمن

المفتشون :