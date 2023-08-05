

جمعية نجمة الشباب والثقافة من أجل التنمية بولاية وداي تطلق أنشطتها التوعوية صباح اليوم السبت 5/8/2023 بمدينة ابشي.



الأمين العام لولاية وداي يترأس حفل إنطلاق ألانشطة التوعوية التي تقوم بها جمعية نجمة الشباب والثقافة من أجل التنمية. تحت عنوان معاً من أجل إنتقالية شاملة وسليمة في تشاد .وكان ذالك بحضور المسؤولين العسكريين وممثلين الجمعيات المدنية .



حسن عبدالله حسن. رئيس جمعية نجمة الشباب. أوضح أن الهدف من هذا المشروع التوعوي هو تقوية كفائة المواطنين في نجاح الإستفتاء الدستوري في الأيام القادمة.لذا يجب علي المواطنين معرفة الحقوق والواجبات. وبهذا يستطيع الفرد المشاركة في الإستفتاء الدستوري. مؤكدا أنهم يقومون بعدة نشاطات في الأيام القادمة منها أنشطة ثقافية وإجتماعية ومؤتمرات صحفية. حتي يتثني للمواطنين معرفة الكثير حول الإستفتاء الدستوري.



لدي كلمته الإفتتاحية الأمين العام لولاية وداي أبكر حسين ديديقي. ثمن جهود جمعية نجمة الشباب بالنشاط الذي تقوم به.موضحا أن جمهورية تشاد تنظم إنتخابات في الإستفتاء الدستوري في الأيام القادمة .لذا يجب مشاركة كل الطبقات الإجتماعية في البلد لنجاح الإستفتاء الدستوري . وبهذا تكون دولة معترف بها.وهذا لا يأتي إلا بمشاركة المواطنين. كما طلب من الشركاء المحليين مساعدة الجمعية لتحقيق أهدافها.