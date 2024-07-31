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دورة تدريبية لصالح 25 صحفياً حول تعزيز حقوق الطفل في وسائل الإعلام


Alwihda Info | Par Sawda Charfadine - 1 Août 2024



دورة تدريبية لصالح 25 صحفياً حول تعزيز حقوق الطفل في وسائل الإعلام

بحضور كل من أمباي ديقيم إيلون، الأمين العام لوزارة الإعلام، وممثل رئيس السلطة العليا للإعلام السمعي البصري (هاما)، والسيدة سلفي سونا، مسؤولة الإعلام في منظمة اليونيسيف، شهدت دار الصحافة صباح اليوم الأربعاء 31/07/2024 أعمال انطلاقة الدورة التدريبية التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة (اليونيسيف) بالتنسيق مع اتحاد الصحفيين التشاديين حول موضوع تعزيز حقوق الأطفال.

جاءت الدورة بهدف تنشيط صفحات وسائل الإعلام بمحتوى إعلامي يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الطفل في وسائل الإعلام. وخلال يومها الأول، تلقى المشاركون تدريبات على عدة مواضيع تتعلق بهذا الجانب المهم.

الجدير بالذكر أن الورشة التدريبية شارك فيها 25 مشاركاً ومشاركة من مختلف المؤسسات الإعلامية داخل العاصمة وخارجها، وتستمر لمدة يومين.


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