رئيس اتحاد الصحفيين التشاديين يشارك في اجتماع رفيع المستوى للجنة إدارة الأزمات الصحية.

عقد اجتماع رفيع المستوى للجنة إدارة الأزمات الصحية اليوم الاثنين 4 يناير 2021 برئاسة وزير الدولة الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية ، ركز الاجتماع على تقييم القرارات التي اتخذتها الحكومة.



و شارك في الاجتماع رئيس اتحاد الصحفيين التشاديين عباس محمود طاهر ، وأثار رئيس الاتحاد ، بهذه المناسبة ، "المشاكل المتعلقة بأمن الإعلاميين و تجاهلهم في قرار الحظر العام ". في المقابل ، تعول السلطات العليا المسؤولة عن إدارة الأزمة الصحية على مرسوم يتم نشره حاليًا لحل هذا المشكلة.

يعتمد المكتب التنفيذي لاتحاد الصحفيين على حسن نية السلطات ويطلب من الإعلاميين الحفاظ على الثقة ، وعدم التخلي عن ذلك حتى يتم العثور على حل دائم لهذا الغرض.

سيبقى اتحاد الصحفيين على اطلاع دائم بالتقدم المحرز في الخطوات المتخذة مع السلطات بهدف تسوية أوضاع الصحفيين من أجل السماح لهم بالتواصل وزيادة الوعي بشأن الإجراءات الحكومية ضد انتشار فيروس كوفيد -19.