منصة واكت تاما تشك في نوايا السلطات وتدعوا إلى مظاهرات



استنكرت منسقية أنشطة المواطنين عبر منصتها واكت تما اليوم الثلاثاء 27 يوليو في مؤتمر صحفي ، رغبة السلطات في التملص من المصالحة الوطنية من خلال أعمالها المختلفة ، ودعا إلى "المقاومة من أجل بقاء البلاد ، وأعلنت عن تنظيم مسيرة يوم الخميس 29 يوليو.



جاء في البيان "الساعة خطيرة ، يرفض الشعب التشادي أي انتقال للسلطة من سلالات حاكمة ومصادرتها بالسلاح من خلال المطالبة بمؤتمر وطني حقيقي سيادي (...) من أجل الحفاظ على المصالح الحزبية "



وأكدت منصة واكت تاما أن المجلس العسكري الانتقالي لا تنوي تنظيم مصالحة حقيقية بروح العدالة والحقيقة إنها تثبت نفسها غير قادرة على كبح محننا وأزمتنا.



وأشار البيان إلى وضع أمني مقلق في جميع أنحاء البلاد وتصاعد غير مسبوق للعنف يتسم بالجرائم والدعوات إلى الكراهية بل وحتى تقسيم البلاد.



وكما أبدت المنصة قلقها بشأن الوضع الاجتماعي خاصة مع استياء الخريجين العاطلين عن العمل ووضع المتقاعدين والمتقاضين المحبطين.