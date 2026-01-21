Tchad : le Conseil provincial de Sila a tenu sa session budgétaire 2026

La session budgétaire 2026 du Conseil provincial de Sila s’est tenue ce jeudi 22 janvier à Goz-Beïda, chef-lieu de la province, dans une atmosphère de responsabilité et d’engagement pour le développement local.



La cérémonie a été présidée par le délégué général du gouvernement auprès de la province de Sila, le général de division Sadick Siboro, en présence du président du Conseil provincial Mahamat Assouar. Ont également pris part à cette importante rencontre, les conseillers provinciaux ainsi que les délégués provinciaux, chef traditionnelles et leaders religieux.



Cette session budgétaire avait pour objectif principal l’examen, la discussion et l’adoption du budget provincial pour l’année 2026. Les échanges ont porté sur les priorités de développement de la province, notamment dans les domaines des infrastructures, de l’éducation, de la santé et des services sociaux de base.



Dans son allocution, le président du Conseil provincial a salué l’esprit de collaboration entre les autorités administratives et les élus provinciaux, tout en appelant à une gestion rigoureuse et transparente des ressources publiques au bénéfice des populations.



De son côté, Ali M'bodou Djibrine, secrétaire général de la province a réaffirmé l’engagement du Conseil à œuvrer pour un développement inclusif et durable de la province. La tenue de cette session marque une étape importante dans le processus de planification budgétaire, et témoigne de la volonté des autorités locales de répondre efficacement aux besoins des citoyens.