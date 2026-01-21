Tchad : l’ADETIC organise une formation sur le numérique à l’intention des jeunes de Sarh

L’antenne de l’Ecole Nationale Supérieure des Technologies de l’Information et de la Communication (ENASTIC) de Sarh accueille du 21 au 22 janvier, une formation pratique sur les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC).



L’initiative est portée par l’Agence de Développements des Technologies de l’Information et de la Communication (ADETIC), avec pour objectif principal de renforcer les compétences numériques des jeunes et de leur offrir de nouvelles perspectives dans le monde du digital.



Cette formation s’adresse à 50 jeunes, notamment des étudiants de l’ENASTIC, des diplômés sans emploi et des membres d’associations de jeunes de la ville de Sarh. A travers cet encadrement, les organisateurs souhaitent donner aux participants des outils concrets pour mieux utiliser le numérique, favoriser l’auto-emploi et encourager une utilisation responsable d’internet.



La cérémonie de lancement a été présidée par le délégué général du gouvernement auprès de la province du Moyen-Chari, Abdraman Ahmat Bargou, en présence de la délégation de l’Agence de Développements des Technologies de l’Information et de la Communication, conduite par son chef de mission, Hissein Issa Rozi.



Le chef d’antenne de l’ENASTIC de Sarh, Dr Nanga Marcel, a salué le choix de son institution comme cadre de cette activité. Il a invité les participants à s’impliquer pleinement afin de tirer le meilleur profit de cette opportunité de formation.



Pour sa part, le chef de mission, Hissein Issa Rozi., Hissein Issa Rozi a rappelé que le numérique est aujourd’hui un levier important pour l’innovation et l’emploi des jeunes. Il a toutefois mis en garde contre les dangers liés à une mauvaise utilisation des réseaux sociaux, notamment la désinformation et les messages de haine, soulignant l’importance de former des jeunes responsables et conscients.



Le délégué général Abdraman Ahmat Bargou a félicité les organisateurs pour cette initiative qu’il juge bénéfique pour la jeunesse et pour la cohésion sociale. Selon lui, ce type de formation contribue à préparer les jeunes à devenir des acteurs positifs du développement numérique locale et nationale.



« Cette formation va de faire de vous de véritables relais du numérique responsable au sein de nos communautés », a conclu le délégué général du gouvernement auprès de la province du Moyen-Chari.