TCHAD

Hommage : Le Général Issa Abderamane Kendji, un héros de la faune s'est éteint


Alwihda Info | Par - 22 Janvier 2026


Le Ministre de l’Environnement, de la Pêche et du Développement Durable a rendu un hommage vibrant au Commandant du Groupement Spécial de Lutte Anti-Braconnage (GSLA), décédé la nuit dernière dans un accident de la route au retour d'une mission de terrain.


  C’est avec une profonde tristesse et une grande émotion que le Ministre de l’Environnement, de la Pêche et du Développement Durable a appris le décès tragique du Général Issa Abderamane Kendji, Commandant du Groupement Spécial de Lutte Anti-Braconnage, survenu lors d'un accident de retour de mission.




Un Héros au Service de la Nature


Le Général Kendji était un soldat intrépide, reconnu comme un défenseur inébranlable de notre patrimoine naturel. Ses qualifications, son courage face aux dangers, et son leadership exemplaire ont été essentiels dans la protection de notre faune, sauvant d’innombrables vies animales et humaines. Il incarnait l’héroïsme dans la préservation de notre environnement.





Une Perte Terrible


Cette perte brutale représente un coup terrible pour le pays, pour tous les écogardes qui poursuivent ce combat vital, et pour la cause mondiale de la conservation. Le Ministre exprime ses pensées les plus sincères et ses condoléances attristées aux membres de la famille du Général, à ses proches, à ses frères d’armes, et à tous les membres du Groupement Spécial.




Héritage et Engagement


L’engagement du Général Kendji ne sera pas oublié. Son sacrifice suprême renforcera la détermination à poursuivre et intensifier la lutte contre le braconnage, en honorant sa mémoire et en poursuivant la mission à laquelle il a consacré sa vie.
 
Dans ces moments difficiles, le Général Kendji laisse un vide immense, mais aussi un héritage d’intégrité et de passion pour la mission commune : protéger l’environnement et les ressources naturelles.


Le vide laissé par le Général Kendji est immense. Le défi pour le gouvernement tchadien sera de trouver un successeur capable de maintenir la cohésion du Groupement Spécial et de poursuivre la coopération avec des partenaires internationaux comme African Parks. La préservation des ressources naturelles reste l'un des piliers de la stabilité et du développement durable du Tchad.

 
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Tchad : des dégâts après l'incendie dans une boutique de carburant à Am-Timan

