​الشرطة الوطنية تعتقل ستة من أعضاء المبادرة الشبابية لمتابعة قضية المدرسة الوطنية



وقف صباح اليوم عدد من الشباب أمام المدرسة الوطنية للإدارة ، احتجاجا على إقصاء العربفون من مسابقة المدرسة الوطنية للإدارة ، استهل المحتجون الوقفة بحرق عجلات السيارة وإغلاق باب المدرسة.



تدخلت الشرطة الوطنية واعتقلت ستة منهم ، وأفاد مصدر من المبادرة الشبابية أن الشرطة اوقفت عدد من المحتجين وأبعدهم عن المدرسة ثم أُطلق سراحهم.



بحسب المسؤول الأمني ان الشرطة لا تمنع الوقفات بل تسد عن المخاطر ، مؤكدا ان الأمن في دراية تامة ما يحدث يوميا لدى بوابة المدرسة لكنها لم تتدخل حيث أنها مجرد وقفة ، مضيفا هذه المرة تم حرق العجلات ، وقاية من الضرر الشرطة أوقفت عدد منهم وفي النهاية أخلى سبيلهم.



للإشارة فقد نظمت المبادرة سبع وقفات مختلفة وتطالب بفتح قسم العربي بالمدرسة الوطنية للادارة ، ولوحظ مشاركة عدد من طلاب جامعة الملك فيصل في الوقفة الأخيرة.