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​الشرطة الوطنية تعتقل ستة من أعضاء المبادرة الشبابية لمتابعة قضية المدرسة الوطنية


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 27 Juillet 2021



​الشرطة الوطنية تعتقل ستة من أعضاء المبادرة الشبابية لمتابعة قضية المدرسة الوطنية

وقف صباح اليوم عدد من الشباب أمام المدرسة الوطنية للإدارة ، احتجاجا على إقصاء العربفون من مسابقة المدرسة الوطنية للإدارة ، استهل المحتجون الوقفة بحرق عجلات السيارة وإغلاق باب المدرسة.

تدخلت الشرطة الوطنية واعتقلت ستة منهم ، وأفاد مصدر من المبادرة الشبابية أن الشرطة اوقفت عدد من المحتجين وأبعدهم عن المدرسة ثم أُطلق سراحهم.

بحسب المسؤول الأمني ان الشرطة لا تمنع الوقفات بل تسد عن المخاطر ، مؤكدا ان الأمن في دراية تامة ما يحدث يوميا لدى بوابة المدرسة لكنها لم تتدخل حيث أنها مجرد وقفة ، مضيفا هذه المرة تم حرق العجلات ،  وقاية من الضرر الشرطة أوقفت عدد منهم وفي النهاية أخلى سبيلهم.

للإشارة فقد نظمت المبادرة سبع وقفات مختلفة وتطالب بفتح قسم العربي بالمدرسة الوطنية للادارة ، ولوحظ مشاركة عدد من طلاب جامعة الملك فيصل في الوقفة الأخيرة.


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