​تجمع الجمعيات يطالب مشاركة الناطقين بالعربية في اللجان المنظمة للحوار



نظم تجمع الجمعيات من أجل تشاد موحدة عصر اليوم (26 يوليو) بيانا صحفيا برء من خلاله الناطقين بالعربية من التورط في عرقلة الاجتماع ، وأبدى استعداده للحوار مع المجلس الوطني للشباب في تشاد بهدف مشاركة العربفون في اللجان المنظمة للحوار الوطني الشامل.



قُدم البيان في مقر جمعية ساعد أخاك بحضور عدد من ممثلي الجمعيات ، سرد المتحدث باسم التجمع المهندس محمد هارون ، ما وقع في فندق راديسون بلو خلال اجتماع اختيار الشباب في اللجنة المنظمة للحوار يوم 24 يوليو ، وأكد عدم تورط العربفون في عرقلة الاجتماع عكس ما ضوء عليه بعض وسائل الإعلام ونشطاء على فيسبوك ، مشيرا إلى أن تدخل العربفون هو جزء في حل المعمع فقط ، مضيفا أن التجمع مستعد في مرافقة السلطات في المبادرات التي تنصب في صالح الوطن.



وقدم التجمع عدد من المطالب أهمها انصاف الجمعيات الشبابية سيما للناطقين باللغة العربية سواء في الاستحقاق الشبابي او اي فعالية وطنية ومشاركتهم في جميع اللجان بما فيها المنظمة للحوار الوطني وسائر البرامج في الفترات اللاحقة ، وأكد ان التجمع مستعد للحوار مع المجلس الوطني للشباب في تشاد من أجل تسهيل مهامه في إطار المحدد له.