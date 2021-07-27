​سلطنة دار وداي تدعوا إلى تجنب النزاعات بين المزارعين والرعاة



دعا سلطان سلطنة ، الشريف عبد الهادي مهدي ، اليوم الثلاثاء ، إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر لتجنب النزاعات بين المزارعين والرعاة خاصة في موسم الخريف.



وحث الشريف عبد الهادي مهدي زعماء الكانتون والقبائل والزعماء الدينيين على تحمل مسؤولياتهم ، وقال السلطان "يجب على الجميع تحمل مسؤولياتهم واحترام القواعد ، مؤكدا أن سلطنة وداي ستتولى مسؤوليتها أيضا ، وأوضح انه يجب على الرعاة والمزارعين تقدير ظروف بعض



وشدد السلطان على أنه لن يتم التسامح مع أي عمل من أعمال العنف ، قائلا : من يستخدم العنف سيتعرض لعقوبات قاسية ينص عليها القانون ، وختم حاثا على الحكمة وأساليب تسوية الخلافات السلمية ، خاصة في حالة وقوع حادث.