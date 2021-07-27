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​سلطنة دار وداي تدعوا إلى تجنب النزاعات بين المزارعين والرعاة


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 27 Juillet 2021



​سلطنة دار وداي تدعوا إلى تجنب النزاعات بين المزارعين والرعاة

دعا سلطان سلطنة ، الشريف عبد الهادي مهدي ، اليوم الثلاثاء ، إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر لتجنب النزاعات بين المزارعين والرعاة خاصة في موسم الخريف.

وحث الشريف عبد الهادي مهدي زعماء الكانتون والقبائل والزعماء الدينيين على تحمل مسؤولياتهم ، وقال السلطان "يجب على الجميع تحمل مسؤولياتهم واحترام القواعد ، مؤكدا أن سلطنة وداي ستتولى مسؤوليتها  أيضا ، وأوضح انه يجب على الرعاة والمزارعين تقدير ظروف بعض

 وشدد السلطان على أنه لن يتم التسامح مع أي عمل من أعمال العنف ، قائلا : من يستخدم العنف سيتعرض لعقوبات قاسية ينص عليها القانون ، وختم حاثا  على الحكمة وأساليب تسوية الخلافات السلمية ، خاصة في حالة وقوع حادث.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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