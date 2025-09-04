Alwihda Info
SPORTS

​Éliminatoires Mondial 2026 : Otto Addo appelle à la prudence avant d’affronter le Tchad


Alwihda Info | Par Alwihda - 4 Septembre 2025


À la veille du match de qualification pour la Coupe du monde 2026 contre le Tchad, prévu ce jeudi 4 septembre 2025 à N’Djamena, le sélectionneur des Black Stars, Otto Addo, a livré ses impressions lors d’une conférence de presse tenue à l’hôtel L’Amitié.


​Éliminatoires Mondial 2026 : Otto Addo appelle à la prudence avant d'affronter le Tchad
Otto Addo s’est dit satisfait de la préparation de son groupe : « Nous avons eu un bon entraînement aujourd’hui, tout le monde est en bonne santé, l’équipe est concentrée. »

La polémique sur la pelouse

Le technicien ghanéen a exprimé ses réserves sur la qualité du gazon synthétique du stade de Mandjafa, qu’il compare à « du béton ». Il affirme que ce type de surface représente un défi supplémentaire pour ses joueurs, peu habitués à évoluer sur ce type de terrain.

Ne pas sous-estimer le Tchad

Malgré les résultats défavorables des Sao lors des précédentes journées, Otto Addo met en garde : « Le pire que nous puissions faire est de les sous-estimer. Jouer à l’extérieur en Afrique est toujours difficile. Le Tchad évolue à domicile, avec son public. Nous devons rester concentrés et respectueux de l’adversaire. »

Absences notables

Le coach a confirmé l’absence de Joseph Paintsil et Alexander Djiku, retenus respectivement par des contraintes de voyage et des obligations liées à un transfert. « Ce sont des joueurs importants, mais nous devons avancer avec ceux qui sont présents », a-t-il expliqué.

Une dynamique positive

Le sélectionneur s’est par ailleurs félicité des performances de plusieurs internationaux ghanéens en club, estimant que leurs progrès individuels bénéficient directement à la sélection : « Plus nos joueurs évoluent dans des championnats exigeants, plus l’équipe nationale en sort renforcée. »

L’objectif reste clair

Otto Addo a rappelé que la qualification pour le Mondial 2026 reste la priorité absolue : « Nous savons ce que nous devons faire. Chaque match compte, et battre le Tchad nous rapprochera de notre objectif. »

Le Ghana, actuellement en tête du groupe I avec 15 points, vise une sixième victoire pour consolider sa position et se rapprocher un peu plus de la Coupe du monde 2026 organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique.


