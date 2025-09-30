Alwihda Info
​L’Union des Télévisions Privées du Tchad dénonce une couverture médiatique inéquitable à Miski


Alwihda Info | Par Alwihda - 30 Septembre 2025


N’Djamena – L’Union des Télévisions Privées du Tchad (UTPT) a exprimé son mécontentement après avoir constaté que seules trois chaînes privées avaient été conviées à couvrir le déplacement officiel du Ministère de la Communication à Miski, ce 29 septembre.


Dans un communiqué signé par son président, Janse Urbain Adoum, l’UTPT rappelle son attachement aux principes de pluralisme, d’équité et de liberté de la presse. L’organisation, qui regroupe huit télévisions privées, estime que cette sélection arbitraire porte atteinte au droit du public à une information « diversifiée et équilibrée ».

« Exclure une partie des télévisions privées compromet la mission d’intérêt général des médias et va à l’encontre du principe d’égalité », souligne l’UTPT.

L’Union appelle les autorités à garantir à l’ensemble des télévisions privées un accès équitable à la couverture des événements d’importance nationale, citant en exemple la visite de Miski. Elle assure rester vigilante et déterminée à défendre les droits de ses membres à un traitement juste et transparent dans l’accès à l’information publique.


