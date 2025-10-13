BETEL Casimir offre une nouvelle médaille d’or au Tchad au Championnat d’Afrique – Zone 4







Au terme de deux combats intenses contre le Gabon et le Cameroun, le champion tchadien s’est imposé en finale face à la République Démocratique du Congo (RDC), offrant ainsi au Tchad une nouvelle victoire historique dans cette compétition continentale.





« C’est un honneur immense de hisser les couleurs du Tchad au sommet de la scène internationale », a déclaré Betel Casimir, ému, à l’issue du tournoi.





Betel Casimir a tenu à féliciter et remercier ses trois entraîneurs nationaux, Me Radjab, Me Alio et Me Abakar, pour le travail acharné et la discipline exemplaire ayant conduit à ce succès. Il a aussi adressé une pensée particulière à ses parents, à son maître Djekoundayom Bemba, à ses coéquipiers et à tous les compatriotes venus le soutenir sur place.





« Le meilleur reste à venir. Prochaine étape : Wuxi, en Chine, pour le Championnat du Monde », a-t-il conclu, déterminé à poursuivre sa marche victorieuse sous les couleurs du Tchad.