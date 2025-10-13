Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
SPORTS

BETEL Casimir offre une nouvelle médaille d’or au Tchad au Championnat d’Afrique – Zone 4


Alwihda Info | Par Alwihda - 13 Octobre 2025


N’Djamena — Le Tchad brille à nouveau sur la scène sportive africaine grâce à la performance exceptionnelle de Betel Casimir, qui a décroché la médaille d’or lors du Championnat d’Afrique – série Zone 4, tenu les 11 et 12 octobre 2025.


BETEL Casimir offre une nouvelle médaille d’or au Tchad au Championnat d’Afrique – Zone 4



Au terme de deux combats intenses contre le Gabon et le Cameroun, le champion tchadien s’est imposé en finale face à la République Démocratique du Congo (RDC), offrant ainsi au Tchad une nouvelle victoire historique dans cette compétition continentale.


« C’est un honneur immense de hisser les couleurs du Tchad au sommet de la scène internationale », a déclaré Betel Casimir, ému, à l’issue du tournoi.


Betel Casimir a tenu à féliciter et remercier ses trois entraîneurs nationaux, Me Radjab, Me Alio et Me Abakar, pour le travail acharné et la discipline exemplaire ayant conduit à ce succès. Il a aussi adressé une pensée particulière à ses parents, à son maître Djekoundayom Bemba, à ses coéquipiers et à tous les compatriotes venus le soutenir sur place.


« Le meilleur reste à venir. Prochaine étape : Wuxi, en Chine, pour le Championnat du Monde », a-t-il conclu, déterminé à poursuivre sa marche victorieuse sous les couleurs du Tchad.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 13/10/2025

Tchad : La Ministre d'État Kitoko Gata Ngoulou appelle à l'urgence d'éradiquer les violences à Pala

Tchad : La Ministre d'État Kitoko Gata Ngoulou appelle à l'urgence d'éradiquer les violences à Pala

Guinée : Seize nouveaux ambassadeurs présentent leurs lettres de créance Guinée : Seize nouveaux ambassadeurs présentent leurs lettres de créance 13/10/2025

Populaires

Guinée : Seize nouveaux ambassadeurs présentent leurs lettres de créance

13/10/2025

Tchad : La Ministre d'État Kitoko Gata Ngoulou appelle à l'urgence d'éradiquer les violences à Pala

13/10/2025

Tchad : 50 millions de FCFA pour 50 sous-projets portés par les jeunes et femmes du Barh El Gazel

13/10/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 10/10/2025 - Barra Lutter

Sao du Tchad : Pourquoi tant de Tchadiens semblent-ils avoir tourné le dos à leur équipe nationale ?

Sao du Tchad : Pourquoi tant de Tchadiens semblent-ils avoir tourné le dos à leur équipe nationale ?

Diplômes sous la selle : Le "Clando" comme Issue pour les diplômés Tchadiens Diplômes sous la selle : Le "Clando" comme Issue pour les diplômés Tchadiens 10/10/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter