Bénin : le Fonds africain de développement octroie un financement de 28 millions $ pour le secteur privé

Le Conseil d’administration du Fonds africain de développement a approuvé le 24 novembre 2025 à Abidjan, un financement supplémentaire de 28 millions de dollars américains au Bénin pour la poursuite du Programme d’appui à la gouvernance économique et au développement du secteur privé (PAGE-DSP).



Après les phases I et II, respectivement mises en œuvre avec succès en 2023 et 2024, l’objectif de cet appui financier est d’accroître la contribution du secteur privé béninois à l’économie. Spécifiquement, il s’agit d’améliorer le climat des affaires, de renforcer les Zones économiques spéciales, d’apporter un appui au secteur agro-industriel et renforcer la résilience climatique.



« Ce financement supplémentaire conclu une mise en œuvre exemplaire des deux premières phases du programme par le gouvernement de la République du Bénin », a déclaré Robert Masumbuko, responsable du bureau pays du Groupe de la Banque africaine de développement au Bénin.



En termes de résultats attendus, le Programme entend contribuer à atteindre, à l’horizon 2025, des résultats probants : une augmentation des investissements privés à 35,5% du produit intérieur brut en 2025 (29,9% en 2022) ; une augmentation du montant des investissements dans la zone économique spéciale de Glo-Djigbé à 23 milliards de FCFA, environ 40,5 millions de dollars (11 milliards de FCFA, environ 19,3 millions de dollars en 2021) une hausse de la valeur ajoutée des industries agroalimentaires à 7,7% du produit intérieur brut en 2025 (contre 6,1% du PIB en 2022).



« Ce programme vient consolider les résultats des deux premières phases, qui ont totalisé environ 100 millions de dollars américains », a souligné Ammar Kessab, chef de programme principal à la Banque africaine de développement. Plusieurs mesures seront exécutées dans le cadre du Programme.



Le Conseil des ministres adoptera notamment un décret sur l'Autorité nationale de la concurrence qui définira ses attributions, sa composition et son financement. L’opérationnalisation de l'Autorité lui permettra de contribuer à la politique nationale de concurrence et veiller au libre jeu de la concurrence. Une décision similaire concernera la Direction de la promotion du e-commerce qui aura la charge de mettre en œuvre la Stratégie nationale du commerce électronique 2025-2029.



Par ailleurs, une autre mesure prévoit l’actualisation du diagnostic genre dans le secteur agricole pour l’arrimer à la démarche « budgétisation sensible au genre ». Le diagnostic genre dans le secteur agricole n’avait pas pris en compte cette budgétisation, qui est désormais une obligation appliquée à tous les ministères sectoriels. Cette démarche permettra de mieux cibler les interventions de l’État à destination des femmes.