Cameroun-Chine : le vice-gouverneur de Shanxi chez le ministre du Commerce

Le ministre camerounais du Commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana, a accordé une audience, ce lundi 21 juillet 2025, à une délégation d’autorités et d’hommes d’affaires de la province chinoise de Shanxi, conduite par Mme Zhao Hongyan, vice-gouverneur de cette collectivité territoriale.



Au cours de cette rencontre, la responsable chinoise a présenté les multiples opportunités qu’offre la province de Shanxi dans les domaines économique, touristique et culturel. Située au cœur de l’Empire du Milieu, cette province constitue un véritable pont entre le Nord et le Sud de la Chine et s’impose comme la vitrine de l’industrie chinoise en matière de véhicules électriques, d’énergies solaires et renouvelables, ainsi que de l’industrie métallurgique.



Mme Zhao Hongyan a également mis l’accent sur la plateforme des exportations et des importations de Shanxi, dont la mission principale consiste à ouvrir cette province aux échanges extérieurs. Sur les plans culturel et touristique, Mme Zhao Hongyan a souligné que la province de Shanxi, forte de ses 37 millions d’habitants, est considérée comme le berceau de la civilisation et de la culture chinoises.



Cette richesse patrimoniale en fait l’une des provinces les plus visitées du pays. La délégation chinoise a formulé plusieurs recommandations pour renforcer la coopération bilatérale, notamment : les échanges gagnant-gagnant en matière de ressources humaines, naturelles et technologiques dans la perspective de l’industrialisation du Cameroun ; la collaboration dans le domaine des infrastructures de base ; et les échanges dans les domaines culturel et touristique.



Prenant la parole à son tour, le ministre Mbarga Atangana a salué l’excellence des relations de coopération entre le Cameroun et la Chine, particulièrement avec la province de Shanxi.



Il a rappelé les réalisations concrètes de cette collaboration, citant notamment les travaux de la Shanxi Construction Group (SCG) qui a construit le Palais des Sports de Yaoundé, l’hôpital gynéco-obstétrique de Douala, et procédé à la rénovation du Stade Omnisport de Yaoundé ainsi que de l’Immeuble ministériel N°1.



Le chef du département ministériel du Commerce a également exprimé la gratitude du gouvernement pour l’accompagnement de la Chine dans le cadre de la 14ème Conférence ministérielle de l’OMC que le Cameroun abritera du 26 au 29 mars 2026. Il a particulièrement salué la rénovation du Palais des Congrès de Yaoundé, don de la Chine qui accueillera les travaux de cette importante conférence internationale. Saisissant cette opportunité, le ministre a vanté les atouts et opportunités du Cameroun sur les plans économique, commercial, social et culturel.



Il a mis en exergue les facilités mises en place par le gouvernement pour attirer et protéger les investissements étrangers. Le membre du gouvernement a lancé un vibrant appel aux entreprises de la province de Shanxi à venir investir au Cameroun, notamment dans les secteurs de la transformation du cacao, du bois, du coton, du café, ainsi que dans le secteur des infrastructures de base.



Il a précisé que le Cameroun bénéficie d’un accès en franchise de droit de douane à un marché de plus de 2 milliards de consommateurs, grâce aux accords commerciaux dont il est signataire. Au terme de cette audience fructueuse, les deux parties se sont engagées à travailler étroitement pour la concrétisation des projets de coopération évoqués lors de ces échanges.