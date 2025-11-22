Cameroun : Le Bataillon d’Intervention Rapide rend hommage à ses héros tombés au champ d’honneur

Afin de perpétuer la mémoire de ces soldats, plusieurs activités commémoratives ont été organisées :



Culte œcuménique : Moment de recueillement spirituel pour les défunts.

Cérémonies de recueillement : Marquées par le silence et l'honneur aux morts.

Activités sportives et ludiques : Destinées à renforcer l’esprit de corps et l’unité entre les personnels du Bataillon.

Ces moments solennels et fraternels rappellent à l’ensemble des troupes le sens profond du devoir, de la loyauté et du sacrifice suprême consenti par ces braves hommes.

