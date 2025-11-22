Alwihda Info
AFRIQUE

Cameroun : Le Bataillon d’Intervention Rapide rend hommage à ses héros tombés au champ d’honneur


Alwihda Info | Par - 23 Novembre 2025


Comme à l’accoutumée, le 22 novembre constitue une date hautement symbolique pour le Bataillon d’Intervention Rapide (BIR). Dans l'ensemble des bases et camps du BIR à travers le territoire national, cette journée est dédiée à l'hommage solennel rendu aux camarades tombés au champ d’honneur.


Afin de perpétuer la mémoire de ces soldats, plusieurs activités commémoratives ont été organisées :

  • Culte œcuménique : Moment de recueillement spirituel pour les défunts.

  • Cérémonies de recueillement : Marquées par le silence et l'honneur aux morts.

  • Activités sportives et ludiques : Destinées à renforcer l’esprit de corps et l’unité entre les personnels du Bataillon.

Ces moments solennels et fraternels rappellent à l’ensemble des troupes le sens profond du devoir, de la loyauté et du sacrifice suprême consenti par ces braves hommes.





 

Cette journée est également l'occasion pour le BIR de réaffirmer son engagement indéfectible : ces héros ne seront jamais oubliés.

 

La Patrie leur restera éternellement reconnaissante. Leurs noms, gravés en lettres d’or dans l’histoire du BIR, continueront d’inspirer les générations futures. Leur sacrifice demeure un guide et une source de motivation pour tous ceux qui servent aujourd’hui sous le drapeau national.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


