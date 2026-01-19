Le mercredi 14 janvier 2026, une patrouille maritime de la COPALCO a réussi à repêcher une embarcation de pirates à double moteur au large de Mubangue.
L'embarcation contenait du matériel suspect, dont :
- Des munitions
- Des radios de communication
|
AFRIQUE
Cameroun - Sécurité Maritime : Coup d'arrêt à une incursion pirate au large de Mubangue
Alwihda Info | Par Peter Kum - 19 Janvier 2026
Les patrouilles de routine dans les eaux territoriales camerounaises continuent de porter leurs fruits. Ce mercredi 14 janvier 2026, la COPALCO a intercepté une embarcation rapide utilisée par des pirates, marquant une victoire opérationnelle contre l'insécurité maritime.
Le mercredi 14 janvier 2026, une patrouille maritime de la COPALCO a réussi à repêcher une embarcation de pirates à double moteur au large de Mubangue.
L'embarcation contenait du matériel suspect, dont :
L’embarcation et son contenu ont été remorqués au camp COPALCO situé à Isongo. Les autorités compétentes ont été informées afin d'ouvrir une enquête et de prendre les mesures nécessaires.
Cet incident met en lumière l'engagement continu de la COPALCO dans la lutte contre la piraterie maritime et la sécurisation des eaux camerounaises. Les efforts de la compagnie restent essentiels pour assurer la sécurité maritime et protéger les intérêts nationaux.
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur
Dans la même rubrique :
Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
|
A NE PAS MANQUER
TRIBUNE & DEBATS
POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou
La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle