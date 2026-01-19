Cameroun - Sécurité Maritime : Coup d'arrêt à une incursion pirate au large de Mubangue

Des munitions

Des radios de communication

Le mercredi 14 janvier 2026, une patrouille maritime de la COPALCO a réussi à repêcher une embarcation de pirates à double moteur au large de Mubangue.L'embarcation contenait du matériel suspect, dont :Selon les informations obtenues, les pirates auraient abandonné le navire avant l’arrivée de la patrouille sur les lieux.L’embarcation et son contenu ont été remorqués au campsitué à. Les autorités compétentes ont été informées afin d'ouvrir une enquête et de prendre les mesures nécessaires.Cet incident met en lumière l'engagement continu de la COPALCO dans la lutte contre la piraterie maritime et la sécurisation des eaux camerounaises. Les efforts de la compagnie restent essentiels pour assurer la sécurité maritime et protéger les intérêts nationaux.