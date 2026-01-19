Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
AFRIQUE

Cameroun - Sécurité Maritime : Coup d'arrêt à une incursion pirate au large de Mubangue


Alwihda Info | Par - 19 Janvier 2026


Les patrouilles de routine dans les eaux territoriales camerounaises continuent de porter leurs fruits. Ce mercredi 14 janvier 2026, la COPALCO a intercepté une embarcation rapide utilisée par des pirates, marquant une victoire opérationnelle contre l'insécurité maritime.


Cameroun - Sécurité Maritime : Coup d'arrêt à une incursion pirate au large de Mubangue




  Le mercredi 14 janvier 2026, une patrouille maritime de la COPALCO a réussi à repêcher une embarcation de pirates à double moteur au large de Mubangue.

 

L'embarcation contenait du matériel suspect, dont :
  • Des munitions
  • Des radios de communication
Selon les informations obtenues, les pirates auraient abandonné le navire avant l’arrivée de la patrouille sur les lieux.

 

L’embarcation et son contenu ont été remorqués au camp COPALCO situé à Isongo. Les autorités compétentes ont été informées afin d'ouvrir une enquête et de prendre les mesures nécessaires.

 

Cet incident met en lumière l'engagement continu de la COPALCO dans la lutte contre la piraterie maritime et la sécurisation des eaux camerounaises. Les efforts de la compagnie restent essentiels pour assurer la sécurité maritime et protéger les intérêts nationaux.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
