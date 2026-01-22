Cameroun - Sécurité : Montée en puissance de la Gendarmerie dans le Logone-et-Chari

L'excellence opérationnelle ne s'acquiert pas, elle s'entretient. C'est le leitmotiv de la Légion de Gendarmerie du Logone-et-Chari qui multiplie actuellement les sessions de formation intensive. Dans un environnement marqué par la lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, la préparation technique et physique des gendarmes est devenue une priorité absolue du commandement.









Un entraînement pluridisciplinaire de haut niveau



Le programme de remise en condition s'articule autour de trois piliers fondamentaux conçus pour forger des unités polyvalentes :



Le Maintien de l'Ordre (MO) : Perfectionnement des tactiques de gestion de foule et de protection des institutions, avec un accent particulier sur le respect des droits de l'homme en situation de crise. L'Exercice Physique Militaire : Renforcement de l'endurance et de la rusticité des hommes pour faire face aux conditions climatiques extrêmes de la région. La Pratique du Tir : Séances de tir de précision et de combat pour garantir une maîtrise parfaite de l'armement individuel et collectif.







Optimiser l'efficacité sur un terrain complexe



Le département du Logone-et-Chari, verrou stratégique frontalier du Tchad et du Nigéria, exige des forces de sécurité une vigilance de chaque instant. Ce processus de mise à niveau vise à :



Renforcer la cohésion des unités par des exercices de groupe coordonnés.

Actualiser les savoir-faire techniques face à l'évolution des menaces.

Garantir la performance individuelle pour minimiser les risques lors des interventions réelles.









La performance au service des citoyens



Pour le commandement de la Légion, cette formation continue n'est pas une simple routine, mais un gage de sécurité pour les populations civiles. Un gendarme mieux entraîné est un gendarme plus serein, capable de prendre les bonnes décisions sous pression, assurant ainsi une protection efficace des personnes et de leurs biens.

