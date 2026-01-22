Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Cameroun - Sécurité : Montée en puissance de la Gendarmerie dans le Logone-et-Chari


Alwihda Info | Par - 22 Janvier 2026


Face aux défis sécuritaires persistants dans l'Extrême-Nord du Cameroun, la Légion de Gendarmerie du Logone-et-Chari a intensifié ses programmes de remise en condition opérationnelle. Ce cycle d'entraînement continu vise à garantir une réactivité optimale des troupes sur l'un des terrains les plus exigeants du pays.


Cameroun - Sécurité : Montée en puissance de la Gendarmerie dans le Logone-et-Chari



 

L'excellence opérationnelle ne s'acquiert pas, elle s'entretient. C'est le leitmotiv de la Légion de Gendarmerie du Logone-et-Chari qui multiplie actuellement les sessions de formation intensive. Dans un environnement marqué par la lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, la préparation technique et physique des gendarmes est devenue une priorité absolue du commandement.




Un entraînement pluridisciplinaire de haut niveau


Le programme de remise en condition s'articule autour de trois piliers fondamentaux conçus pour forger des unités polyvalentes :

  1. Le Maintien de l'Ordre (MO) : Perfectionnement des tactiques de gestion de foule et de protection des institutions, avec un accent particulier sur le respect des droits de l'homme en situation de crise.

  2. L'Exercice Physique Militaire : Renforcement de l'endurance et de la rusticité des hommes pour faire face aux conditions climatiques extrêmes de la région.

  3. La Pratique du Tir : Séances de tir de précision et de combat pour garantir une maîtrise parfaite de l'armement individuel et collectif.




Optimiser l'efficacité sur un terrain complexe


Le département du Logone-et-Chari, verrou stratégique frontalier du Tchad et du Nigéria, exige des forces de sécurité une vigilance de chaque instant. Ce processus de mise à niveau vise à :

  • Renforcer la cohésion des unités par des exercices de groupe coordonnés.

  • Actualiser les savoir-faire techniques face à l'évolution des menaces.

  • Garantir la performance individuelle pour minimiser les risques lors des interventions réelles.





La performance au service des citoyens


Pour le commandement de la Légion, cette formation continue n'est pas une simple routine, mais un gage de sécurité pour les populations civiles. Un gendarme mieux entraîné est un gendarme plus serein, capable de prendre les bonnes décisions sous pression, assurant ainsi une protection efficace des personnes et de leurs biens.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 21/01/2026

Tchad : à Koumra, un petit-fils tue sa grand-mère avant de succomber à son tour

Tchad : à Koumra, un petit-fils tue sa grand-mère avant de succomber à son tour

Tchad : tournée de suivi et d'évaluation du délégué de l’Education nationale du Kanem Tchad : tournée de suivi et d'évaluation du délégué de l’Education nationale du Kanem 21/01/2026

Populaires

Tchad : à Koumra, un petit-fils tue sa grand-mère avant de succomber à son tour

21/01/2026

Extradition de Paul-Henri Sandaogo Damiba : Ouagadougou salue la coopération judiciaire du Togo

21/01/2026

Tchad : la Fédération de basketball offre des équipements sportifs aux enfants

21/01/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 20/01/2026 - Ahmad Youssouf Ali

Les paradoxes de la paix « trumpienne » : escalades, voltefaces et recomposition des alliances géopolitiques

Les paradoxes de la paix « trumpienne » : escalades, voltefaces et recomposition des alliances géopolitiques

Détournement de l’objet de visa et refus de visa à des fins migratoires : Refus de visa annulé par le Juge administratif ; Le droit à la vie privée et familiale réaffirmé Détournement de l’objet de visa et refus de visa à des fins migratoires : Refus de visa annulé par le Juge administratif ; Le droit à la vie privée et familiale réaffirmé 20/01/2026 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter