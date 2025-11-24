Alwihda Info
Centrafrique : Arrestation d'un escroc au faux grade de Capitaine des FACA à Bangui


Alwihda Info | Par - 24 Novembre 2025


Bangui – Un homme se faisant passer pour un Capitaine des Forces Armées Centrafricaines (FACA) a été interpellé par la Section de Recherches et d'Investigations (SRI) de la Gendarmerie Nationale. L'individu est accusé d'avoir escroqué plusieurs jeunes en leur promettant une intégration rapide au sein de l’armée nationale en échange de sommes d'argent.


 L'Escroquerie aux Faux Recrutements

 

Selon les informations rapportées, le suspect utilisait un faux grade de Capitaine pour gagner la confiance de ses victimes, principalement des jeunes désireux de s'engager au sein des FACA. Il leur proposait des procédures d'intégration accélérées, contournant les canaux officiels, en contrepartie de contributions financières.

 

L'interpellation par la SRI met fin à ces agissements frauduleux. L'enquête est en cours pour déterminer l'étendue exacte du préjudice et le nombre de victimes concernées.

 



 Appel à la Vigilance

 

Les autorités appellent la population à la plus grande vigilance face à ce type d’escroqueries. Il est rappelé que les procédures de recrutement au sein des Forces Armées Centrafricaines suivent des canaux officiels, publics et transparents, et n'impliquent aucun paiement en échange d'une intégration.

 

L’affaire est actuellement suivie par les services compétents, qui communiqueront sur les suites judiciaires.


