AFRIQUE

Congo : Le Président Denis Sassou-N’Guesso trace les grandes lignes du destin national devant le Congrès


Alwihda Info | Par - 29 Novembre 2025


Brazzaville, le 28 novembre 2025 – Le Président de la République, Denis Sassou-N’Guesso, a prononcé le 28 novembre 2025 son message sur l’état de la Nation devant le Parlement réuni en Congrès. Le discours a balayé les défis cruciaux du pays, de la souveraineté alimentaire à la sécurité, en passant par les perspectives économiques et la nécessité d'un éveil citoyen.


Congo : Le Président Denis Sassou-N’Guesso trace les grandes lignes du destin national devant le Congrès


 

Sécurité : Traque des Criminels et Fermeté de l'État

 

Le Chef de l'État a réaffirmé avec la plus grande fermeté la volonté absolue de l'État de maintenir l'ordre et la sécurité sur l'ensemble du territoire. Il a rappelé son engagement personnel sur cette question :

« Devant la Constitution, devant le Peuple, J’avais pris l’engagement d’assurer et de garantir la sécurité de tous et de chacun. Sur cette question, Je serai intraitable et cela doit être pris et compris comme tel. »



Face aux menaces d'instabilité, le Président a assuré que la puissance publique ne se laisserait pas défier. Il a insisté sur la poursuite sans relâche des actions de maintien de l'ordre :

« Je confirme que la traque et le démantèlement de ces groupes sans foi ni loi seront maintenus dans tous les coins et recoins jusqu’à la capture du dernier bandit. Face au péril d’instabilité, la puissance publique ne saurait être indéfiniment défiée au risque, pour elle, de se réduire à l’impuissance publique. Garant de l’intérêt général, l’Etat protecteur, qui resserre l’étau autour de ces malfaiteurs, poursuivra leur traque sans relâche. »

 



 Souveraineté Économique et Alimentaire

 

Abordant le volet économique, le Président Sassou-N’Guesso a exprimé sa satisfaction quant aux perspectives rassurantes de l'économie congolaise en 2026. Il a toutefois souligné l'impératif de l'indépendance alimentaire comme condition fondamentale de la liberté nationale.



Il a martelé l'importance d'un développement agricole accru pour garantir la souveraineté du pays :

« Je rappelle qu’un peuple, qui ne produit pas ce qu’il consomme, n’est pas un peuple libre. Le développement agricole nous permettra de réduire les importations d’aliments souvent suspects et d’origine douteuse. »

 



 Avancées Sociales et Diplomatie Active

 

Sur le plan social, le Président a mis en lumière les avancées significatives enregistrées en 2025 dans des secteurs clés tels que l'éducation, la santé et l'emploi.

 

Dans la rubrique Diplomatie, il a salué le dynamisme de l'action diplomatique congolaise sur les scènes sous-régionale, continentale et internationale. Le Chef de l'État a par ailleurs lancé un appel vibrant en faveur du renforcement du panafricanisme.

 



 Appel à l'Éveil de la Conscience Citoyenne

 

En clôture de son intervention, le Président Sassou-N’Guesso a lancé un appel vibrant à l'éveil de la conscience citoyenne de tous les Congolais. Il a mis l'accent sur la nécessité d'une introspection collective et d'un changement de comportement pour éviter la répétition des maux dénoncés :

« L’homme congolais est interpelé dans sa culture, dans ses convictions, dans son comportement. Il est appelé à se dépasser, à se remettre en cause, en fonction d’une éthique de droit et de liberté valable pour toutes et pour tous. Sans quoi tout ce qu’on dénonce aujourd’hui se répéterait demain. »



Le message, qui s'est voulu à la fois un bilan des progrès et une feuille de route pour les défis à venir, insiste clairement sur la fermeté de l'État en matière de sécurité et sur la responsabilité de chaque citoyen dans la construction nationale.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


