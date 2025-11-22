Congo : le Président Sassou N'Guesso inaugure le Lycée Simon-Pierre Kikhounga-Ngot

Ce projet éducatif, entièrement financé et construit par la Société Nationale des Pétroles du Congo (SNPC) dans le cadre de sa politique de responsabilité sociétale d’entreprise (RSE), témoigne de l'engagement du secteur pétrolier au service du développement humain. Le lycée, d'une capacité d’accueil de 500 élèves par vacation, est stratégiquement implanté au village Ngoyo Matsiéndé, à environ huit kilomètres de la commune de Dolisie, en pleine sous-préfecture de Louvakou, et jouxte la très fréquentée Route Nationale Numéro Un.



Le lycée Simon-Pierre Kikhounga-Ngot s'inscrit dans la lignée des réalisations scolaires de la SNPC, rappelant notamment le prestigieux Complexe Scolaire de la Liberté, mis en service trois semaines auparavant par le Chef de l'État.



Les travaux de construction, entamés en juillet 2024, ont permis d'ériger un complexe moderne sur plusieurs édifices :

• Bâtiments Pédagogiques : Deux édifices scolaires d'un étage chacun, regroupant un total de 16 salles de classe équipées. Ces bâtiments sont complétés par huit blocs sanitaires.

• Pôle Scientifique et Linguistique : Un édifice de plain-pied abritant des laboratoires de science (Physique-Chimie et Sciences de la Vie et de la Terre) et des laboratoires de langues modernes.

• Services et Logistique : Plusieurs autres bâtiments distincts sont dédiés à l'administration de l'établissement, à la bibliothèque, à l'infirmerie, à la salle informatique, ainsi qu'aux dortoirs, à une cantine scolaire et à un économat.



Le complexe garantit également l'autonomie et la sécurité technique par l'intégration d'un transformateur électrique, un local technique, deux bâches à eau, un forage d’eau potable, ainsi que les ouvrages nécessaires de puisards, fosses septiques et drainage.



Pour l'épanouissement physique des élèves, l'établissement intègre une infrastructure sportive complète, comprenant des terrains de football, handball, basketball et tennis, ainsi qu'une piste d’athlétisme. Les aménagements prévoient également des logements de fonction pour le proviseur et le directeur des études, ainsi que des voiries internes aménagées en chaussée rigide.



Lors de la cérémonie, Maixent Raoul Ominga, Directeur Général de la SNPC, a salué la vision du Chef de l'État. Il a insisté sur le fait que l'inauguration ne représente pas seulement l'ouverture d'une école, mais la "consécration d’une vision : celle d’un Congo qui mise sur l’intelligence, la créativité et le travail de sa jeunesse." Il a ajouté que ce lycée moderne incarne la volonté de hisser le Congo "aux standards modernes de l’éducation" et d'offrir à la jeunesse les armes nécessaires pour "affronter les enjeux du 21e siècle."



Pour sa part, Jean Luc Mouthou, Ministre de l’Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l’alphabétisation, a rappelé que la construction de ce 92e lycée s'inscrit directement dans la politique gouvernementale visant à améliorer les conditions d’apprentissage.



Le lycée rend hommage à Simon-Pierre Kikhounga-Ngot, éminente figure politique de Dolisie. Il fut notamment conseiller territorial, député, plusieurs fois ministre, syndicaliste reconnu, troisième vice-président du présidium à la Conférence Nationale Souveraine de 1991, et ancien maire de Dolisie.