AFRIQUE

Coopération Sénégal-Mali : Vers le déblocage des conteneurs maliens au Port de Dakar


Alwihda Info | Par - 23 Novembre 2025


Dakar, Sénégal – Du 17 au 21 novembre 2025, une mission malienne de haut niveau, conduite par Mme Dembélé Madina Sissoko, Ministre des Transports et des Infrastructures, s’est rendue dans la capitale sénégalaise pour trouver des solutions durables aux difficultés d'acheminement des marchandises maliennes, notamment les conteneurs en souffrance au Port Autonome de Dakar.


Composée de membres du cabinet ministériel, de représentants des Chargeurs, des Transporteurs et des opérateurs économiques, la délégation a multiplié les rencontres avec les autorités et acteurs portuaires sénégalais.

 

 Réaffirmation de l’Unité Historique

 

Le séjour a débuté par une rencontre ministérielle conjointe animée par Dr Fatou Diouf, Ministre sénégalais des Pêches et de l’Économie maritime, et son homologue malienne.

 

Dr Fatou Diouf a rappelé la profonde unité entre les deux pays :

« Le Sénégal et le Mali sont un seul et même peuple, liés par l’histoire, la géographie et des familles qui se retrouvent de part et d’autre des frontières artificielles. »



Mme Dembélé Madina Sissoko, Ministre malienne des Transports, a renchéri en indiquant que les relations bilatérales reposent sur une communauté de destin soutenue par la volonté populaire et entretenue par une coopération multiforme. Elle a souligné que les deux pays sont « absolument appelés à assumer, sans jamais fléchir, le destin de fraternité et de voisinage associés. »

 



 Un Corridor Vital pour le Commerce Malien

 

L’enjeu de cette rencontre est majeur : près des deux tiers (60 %) du commerce extérieur malien passe par le corridor Dakar-Bamako.

 

Mme Dembélé Madina Sissoko a souligné que cette artère vitale symbolise l’interdépendance des deux économies et doit devenir un modèle de coopération régionale. Elle a également rendu hommage aux opérateurs économiques et chauffeurs des deux pays, tout en observant une minute de silence en mémoire des victimes de l’insécurité sur cet axe.

 



 Plan d’Action Pragmaticue pour le Désengorgement

 

Face à la situation des 2 400 conteneurs maliens actuellement bloqués au port de Dakar, les deux pays ont insisté sur la nécessité de trouver rapidement des solutions immédiates et durables.

 

Les échanges, jugés fructueux et constructifs, ont abouti à la mise en place d’un plan d’action pragmatique en deux volets visant à désengorger le Port Autonome de Dakar et à fluidifier cet axe stratégique.

 

Cette initiative, qui se tient sous le leadership de Leurs Excellences le Général d’Armée Assimi Goita (Mali) et M. Bassirou Diomaye Faye (Sénégal), vise à instaurer une gouvernance partagée pour un corridor plus fluide, sécurisé et compétitif, au bénéfice des populations des deux nations. La rencontre se poursuivra avec les interventions des experts techniques et des représentants des délégations.

Peter Kum
