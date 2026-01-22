Côte d’Ivoire : accès à l’électricité, des pays africains s’inspirent du modèle ivoirien

Quatre délégations composées de cadres de l'administration publique du Sénégal, du Togo, du Bénin et de la RDC, effectuent du 21 au 23 janvier, une visite à Abidjan afin de s'inspirer du modèle ivoirien en matière de développement du secteur de l'Energie, notamment, du Programme "Électricité pour Tous" (PEPT).



La délégation, comprenant une vingtaine de personnes, a été reçue le mercredi 21 janvier 2026, par le directeur de cabinet adjoint du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Energie, Souleymane Soro qui avait à ses côtés, le président du Fonds PEPT, Silué Zahalo.



Au cours des échanges, Silué Zahalo, a souligné que le Fonds PEPT, créé le 24 octobre 2018, a permis une augmentation rapide du taux d'accès à l'électricité. Il a précisé que le PEPT a pour objectif de faciliter l'accès des populations à l'électricité en assouplissant les formalités de branchement et par l'octroi de facilités de paiement qui s'étendent sur une durée de trois à dix ans selon le type d'offre choisie par le bénéficiaire.



Les porte-parole des différentes délégations ont réaffirmé la volonté de leurs pays respectifs de s'inspirer du modèle ivoirien et de l'implémenter dans leurs pays respectifs. « Cette mission s'inscrit dans le cadre de la coopération sud-sud. Nous sommes venus apprendre de l'expérience ivoirienne », a relevé Alassani Fousséni, directeur de cabinet du ministre délégué chargé de l'Energie et des ressources minières du Togo.



Dans le même sens, Pedro Alidé, conseiller technique du ministre de l'Energie, de l'Eau et des Mines du Bénin, a indiqué qu'il y a un grand engouement au niveau de son pays, de s'inspirer du PEPT. Il a indiqué que le niveau d'accès à l'électricité au Bénin est estimé à ce jour, à 42,6%. Même si ce taux est beaucoup plus élevé au Sénégal, avec 85%, Mme Oumy Khaïry Diop, secrétaire permanent à l'Energie, a réaffirmé la volonté de l'État sénégalais, de le porter à 100% d'ici 2029.



La RDC s'inscrit également dans la même logique. Selon Thierno Bah, spécialiste en chef de l'Energie, Afrique de l'Est et du Sud au Groupe de la Banque Mondiale, la Côte d'Ivoire est perçue comme un pays leader dans l'accès à l'électricité.