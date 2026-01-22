Côte d’Ivoire : promotion des élèves officiers et des médecins élèves officiers d’active

Après trois mois de Formation Commune de Base (FCB), la 57ᵉ promotion des élèves officiers d’active de 1ʳᵉ année (EOA1), accompagnée de la 19ᵉ promotion des médecins élèves officiers (MEO), a été solennellement présentée au drapeau national, ce jeudi 22 janvier 2026, à l’Académie des Forces Armées de Zambakro.



La cérémonie s’est tenue en présence du général de brigade Traore Ahmed Zanan, commandant les Écoles et Centres de Formation, représentant le général d’armée Lassina Doumbia, chef d’État-Major général des armées. Elle a également enregistré la participation des autorités militaires, de représentants de la Gendarmerie et de la Police nationales, ainsi que des autorités administratives, coutumières et politiques.



Les familles des élèves officiers ont, par ailleurs, pris part à cet instant solennel. Au total, 150 élèves ont été présentés au Drapeau, dont : - 129 élèves officiers d’active de 1ʳᵉ année, comprenant 112 nationaux (dont 11 femmes) et 17 stagiaires issus de pays frères et amis, notamment le Bénin (02), le Cameroun (03), la République Centrafricaine (01), le Congo (02), la République Démocratique du Congo (02), Djibouti (02), la Guinée (02), le Sénégal (02) et le Togo (02) ; - 21 médecins élèves officiers, dont 02 personnels féminins. Intégrés le 05 novembre 2025, ces élèves suivent une formation initiale d’officier d’une durée de deux années pour les élèves officiers d’active et de dix mois pour les médecins élèves officiers, réunis à ce stade dans le cadre de leur formation commune de base.



Dans son allocution, le directeur de l’Académie des Forces Armées, le colonel-major Ouattara Issouf, a félicité les élèves pour les acquis fondamentaux enregistrés et les a exhortés à demeurer fidèles aux valeurs incarnées par le drapeau, symbole de l’unité, de l’honneur et du sacrifice au service de la Nation.



De son côté, le commandant de l’École de Formation des officiers, le lieutenant-colonel Yao Alain Konan, a rappelé la portée historique et morale du drapeau, emblème de la patrie et de l’Armée nationale, auquel ces nouveaux officiers sont désormais liés.



Devant le drapeau national, les 150 élèves officiers et médecins élèves officiers ont pris l’engagement solennel de servir avec honneur et fidélité leurs pays respectifs, conformément aux 11 articles du Code du soldat. Un défilé des troupes à pied est venu clore cette cérémonie empreinte de solennité et de fierté.