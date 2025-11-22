Crise Post-Électorale au Cameroun : Maître Alice Nkom confirme la présence de l'opposant Issa Tchiroma Bakary en Gambie

Dans son communiqué, Maître Alice Nkom a transmis le message de gratitude de l'opposant camerounais, arrivé à Banjul le 7 novembre 2025 après les tensions post-électorales :



« Le Président Issa Tchiroma Bakary tient à remercier la République de Gambie ainsi que tous les pays qui ont veillé et continuent à veiller sur sa sécurité dans la crise post-électorale. Il les remercie également pour l'attachement qu'ils expriment pour la paix, la démocratie, le respect des droits humains, la souveraineté et la solidarité entre les peuples africains. »







La porte-parole, se présentant comme « Porte-Parole du Président-élu de la république du Cameroun », a conclu par une formule réaffirmant l'objectif des actions menées : « Pour nos enfants, pour notre dignité, pour un avenir ici et pas ailleurs. »











Confirmation Diplomatique et Humanitaire

Cette double confirmation – par le gouvernement gambien pour des raisons « strictement humanitaires » et par le porte-parole de l'opposant – met en lumière la dimension internationale prise par la situation sécuritaire de M. Issa Tchiroma Bakary.







L'accueil de l'opposant en Gambie s'inscrit, selon Banjul, dans un « esprit de solidarité africaine », en attendant l’aboutissement des efforts diplomatiques en cours pour une résolution pacifique de la crise.

