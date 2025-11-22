Alwihda Info
Crise Post-Électorale au Cameroun : Maître Alice Nkom confirme la présence de l'opposant Issa Tchiroma Bakary en Gambie


Alwihda Info | Par - 24 Novembre 2025


Dans la nuit de dimanche à lundi 24 novembre 2025, Maître Alice Nkom, porte-parole officielle de l'opposant camerounais Issa Tchiroma Bakary, a confirmé la présence de ce dernier sur le territoire gambien. Cette déclaration intervient après que les autorités gambiennes ont officiellement annoncé dimanche avoir accueilli le Président du Front pour le Salut National du Cameroun (FSNC) pour des raisons humanitaires.


Dans son communiqué, Maître Alice Nkom a transmis le message de gratitude de l'opposant camerounais, arrivé à Banjul le 7 novembre 2025 après les tensions post-électorales :

« Le Président Issa Tchiroma Bakary tient à remercier la République de Gambie ainsi que tous les pays qui ont veillé et continuent à veiller sur sa sécurité dans la crise post-électorale. Il les remercie également pour l'attachement qu'ils expriment pour la paix, la démocratie, le respect des droits humains, la souveraineté et la solidarité entre les peuples africains. »



La porte-parole, se présentant comme « Porte-Parole du Président-élu de la république du Cameroun », a conclu par une formule réaffirmant l'objectif des actions menées : « Pour nos enfants, pour notre dignité, pour un avenir ici et pas ailleurs. »

 



 Confirmation Diplomatique et Humanitaire

 

Cette double confirmation – par le gouvernement gambien pour des raisons « strictement humanitaires » et par le porte-parole de l'opposant – met en lumière la dimension internationale prise par la situation sécuritaire de M. Issa Tchiroma Bakary.

 

L'accueil de l'opposant en Gambie s'inscrit, selon Banjul, dans un « esprit de solidarité africaine », en attendant l’aboutissement des efforts diplomatiques en cours pour une résolution pacifique de la crise.

Peter Kum
