Économie et Monnaie : Le Sommet de Brazzaville adopte un plan de résilience pour la CEMAC

Le jeudi 22 janvier 2026 restera comme une date charnière pour l'avenir du Franc CFA en Afrique Centrale. Le Sommet extraordinaire de la Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) s'est achevé sur une série de décisions fermes visant à protéger la sous-région contre les chocs externes et à garantir la crédibilité de sa monnaie.









Un front commun pour la stabilité monétaire



Le contexte régional, marqué par des pressions inflationnistes et des incertitudes monétaires, a poussé les dirigeants à adopter des mesures d'urgence pour consolider les réserves de change. Cette décision est jugée vitale pour maintenir la parité et la crédibilité du Franc CFA.









Les cinq piliers de la nouvelle stratégie régionale



Les Chefs d'État ont adopté un ensemble de mesures articulées autour de cinq axes majeurs :



Discipline budgétaire : Renforcement de la rigueur dans la gestion des finances publiques. Stabilité Monétaire : Protection des réserves pour garantir la solidité du Franc CFA. Intégration Physique : Accélération des projets d'infrastructures et d'énergie transfrontaliers. Solidarité Régionale : Mise en place de mécanismes de réponse commune face aux crises mondiales. Sécurité : Intensification de la coopération sécuritaire pour protéger les investissements.







Vers une transparence accrue avec le FMI



L'un des points forts du sommet a été l'alignement strict sur les standards internationaux. Les dirigeants ont décidé d'assurer une cohérence totale entre les Lois de Finances nationales et les engagements pris avec le FMI.





La transparence statistique devient une priorité absolue, avec l'obligation de publier mensuellement le Tableau des Opérations Financières de l’État (TOFE), un outil de pilotage crucial pour les bailleurs de fonds.







Le secteur extractif sous surveillance



Une décision particulièrement attendue concerne les ressources naturelles. La CEMAC va finaliser les négociations avec les sociétés extractives pour assurer le rapatriement des fonds destinés à la restauration des sites pétroliers. Cette mesure vise à garantir que les ressources générées par le pétrole profitent réellement à l'économie locale et à l'environnement.



Après avoir activement pris part à ces travaux, le Président de la République Centrafricaine, le Professeur Faustin Archange Touadéra, a regagné Bangui le soir même. Ce sommet confirme le rôle moteur de la RCA dans les réformes structurelles de la sous-région.

