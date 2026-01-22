Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Économie et Monnaie : Le Sommet de Brazzaville adopte un plan de résilience pour la CEMAC


Alwihda Info | Par - 23 Janvier 2026


Réunis en session extraordinaire sous l'égide du Président Denis Sassou Nguesso, les Chefs d'État de la CEMAC, dont le Professeur Faustin Archange Touadéra, ont scellé un pacte de stabilité financière. Face aux incertitudes mondiales, la zone renforce sa discipline budgétaire et sa coopération avec les institutions internationales.


Économie et Monnaie : Le Sommet de Brazzaville adopte un plan de résilience pour la CEMAC



 

Le jeudi 22 janvier 2026 restera comme une date charnière pour l'avenir du Franc CFA en Afrique Centrale. Le Sommet extraordinaire de la Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) s'est achevé sur une série de décisions fermes visant à protéger la sous-région contre les chocs externes et à garantir la crédibilité de sa monnaie.




Un front commun pour la stabilité monétaire


Le contexte régional, marqué par des pressions inflationnistes et des incertitudes monétaires, a poussé les dirigeants à adopter des mesures d'urgence pour consolider les réserves de change. Cette décision est jugée vitale pour maintenir la parité et la crédibilité du Franc CFA.




Les cinq piliers de la nouvelle stratégie régionale


Les Chefs d'État ont adopté un ensemble de mesures articulées autour de cinq axes majeurs :

  1. Discipline budgétaire : Renforcement de la rigueur dans la gestion des finances publiques.

  2. Stabilité Monétaire : Protection des réserves pour garantir la solidité du Franc CFA.

  3. Intégration Physique : Accélération des projets d'infrastructures et d'énergie transfrontaliers.

  4. Solidarité Régionale : Mise en place de mécanismes de réponse commune face aux crises mondiales.

  5. Sécurité : Intensification de la coopération sécuritaire pour protéger les investissements.




Vers une transparence accrue avec le FMI


L'un des points forts du sommet a été l'alignement strict sur les standards internationaux. Les dirigeants ont décidé d'assurer une cohérence totale entre les Lois de Finances nationales et les engagements pris avec le FMI.


La transparence statistique devient une priorité absolue, avec l'obligation de publier mensuellement le Tableau des Opérations Financières de l’État (TOFE), un outil de pilotage crucial pour les bailleurs de fonds.



Le secteur extractif sous surveillance


Une décision particulièrement attendue concerne les ressources naturelles. La CEMAC va finaliser les négociations avec les sociétés extractives pour assurer le rapatriement des fonds destinés à la restauration des sites pétroliers. Cette mesure vise à garantir que les ressources générées par le pétrole profitent réellement à l'économie locale et à l'environnement.

 

Après avoir activement pris part à ces travaux, le Président de la République Centrafricaine, le Professeur Faustin Archange Touadéra, a regagné Bangui le soir même. Ce sommet confirme le rôle moteur de la RCA dans les réformes structurelles de la sous-région.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 22/01/2026

Nomination d'un Pool d'experts à l'Observatoire du Climat des Affaires au Tchad (OCAT)

Nomination d'un Pool d'experts à l'Observatoire du Climat des Affaires au Tchad (OCAT)

Tchad : Bibi-bili à Ndjamena, quand les femmes brisent le tabou des cabarets Tchad : Bibi-bili à Ndjamena, quand les femmes brisent le tabou des cabarets 22/01/2026

Populaires

Tchad : drame familial, une dispute pour 25 000 FCFA coûte la vie à une épouse

22/01/2026

Tchad : 39 individus interpellés lors d’une vaste opération de police

22/01/2026

Nomination d'un Pool d'experts à l'Observatoire du Climat des Affaires au Tchad (OCAT)

22/01/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 20/01/2026 - Ahmad Youssouf Ali

Les paradoxes de la paix « trumpienne » : escalades, voltefaces et recomposition des alliances géopolitiques

Les paradoxes de la paix « trumpienne » : escalades, voltefaces et recomposition des alliances géopolitiques

Détournement de l’objet de visa et refus de visa à des fins migratoires : Refus de visa annulé par le Juge administratif ; Le droit à la vie privée et familiale réaffirmé Détournement de l’objet de visa et refus de visa à des fins migratoires : Refus de visa annulé par le Juge administratif ; Le droit à la vie privée et familiale réaffirmé 20/01/2026 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter