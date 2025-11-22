Émirats Arabes Unis : Le Tchad au Dubai Air Show 2025 – Une étape clé vers la modernisation de la défense

En marge de cet événement international d'envergure, le Ministre des Armées, accompagné de S.E.M. Oumar Teguen Idibei Berde, Ambassadeur du Tchad aux Émirats Arabes Unis, a été reçu par Son Altesse Cheikh Khaled Bin Mohamed Bin Zayed Al Nahyan, Prince Héritier d'Abou Dhabi.







Le Dubai Air Show a rassemblé plus de 1 500 exposants, environ 148 000 visiteurs professionnels issus de 115 pays, ainsi que près de 490 délégations officielles, constituant un carrefour essentiel pour l'industrie.









Plateforme Stratégique et Coopération Bilatérale

Le Dubai Air Show est reconnu comme une plateforme stratégique pour les acteurs de l'industrie aéronautique, spatiale et de défense. La présence du Tchad à cet événement est une démonstration de l'engagement du pays à intégrer les avancées technologiques et à explorer de nouvelles collaborations stratégiques.







Durant son séjour, la délégation tchadienne a également été accueillie par des personnalités importantes du Ministère émirati de la Défense, notamment M. Mohamed Bin Mubarak Bin Fadhel Al Mazrouei, Ministre d'État chargé des Affaires de la Défense.







Les discussions ont porté sur des sujets cruciaux, tels que :



L'amélioration des capacités opérationnelles nationales ;

L'identification de nouvelles pistes de coopération en matière de formation et de surveillance aérienne ;

Le renforcement de la sécurité régionale.









Un Engagement Renforcé face aux Défis Géostratégiques

La participation du Tchad à ce salon aéronautique s'inscrit dans un contexte où la modernisation du secteur de la défense est plus que jamais nécessaire, notamment face aux défis géostratégiques auxquels le pays est confronté dans la région du Sahel.







En rejoignant cette plateforme internationale, le Tchad marque son intention de diversifier ses alliances et de renforcer sa posture sécuritaire. Cette démarche s'inscrit dans une volonté plus large de garantir la sécurité et la stabilité dans la région, tout en permettant au Tchad de s'affirmer comme un acteur clé dans le domaine de la défense sur le plan international.







En conclusion, la participation du Tchad au Dubai Air Show 2025 représente une étape significative dans son processus de modernisation des forces armées, tout en facilitant des échanges constructifs visant à renforcer la coopération bilatérale avec des partenaires stratégiques.

