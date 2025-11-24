Gabon : Le Président Brice Clotaire Oligui Nguema reçoit son homologue Emmanuel Macron pour une visite d’État

Réaffirmation d’un Partenariat Stratégique

Les échanges entre les deux Chefs d’État ont été qualifiés de fructueux et se sont concentrés sur plusieurs axes stratégiques majeurs pour le développement économique du Gabon :



La coopération bilatérale globale ;

La modernisation du Chemin de Fer Transgabonais ;

La transformation économique du Gabon ;

L’industrialisation du manganèse ;

Le renforcement général des partenariats.





Les Présidents Brice Clotaire Oligui Nguema et Emmanuel Macron ont réaffirmé leur volonté de consolider un partenariat fondé sur le respect mutuel, la transparence et le développement partagé, signalant une nouvelle ère dans les relations franco-gabonaises.

