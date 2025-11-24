Alwihda Info
AFRIQUE

Gabon : Le Président Brice Clotaire Oligui Nguema reçoit son homologue Emmanuel Macron pour une visite d’État


Alwihda Info | Par - 24 Novembre 2025


Libreville, le 23 novembre 2025 – Le Président de la Transition, Chef de l'État gabonais, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema, a accueilli ce dimanche son homologue français, M. Emmanuel Macron, pour une visite d’État. La rencontre, marquée par les honneurs militaires et un entretien en tête-à-tête, vise à redéfinir les bases de la coopération bilatérale.


Réaffirmation d’un Partenariat Stratégique

 

Les échanges entre les deux Chefs d’État ont été qualifiés de fructueux et se sont concentrés sur plusieurs axes stratégiques majeurs pour le développement économique du Gabon :

  • La coopération bilatérale globale ;

  • La modernisation du Chemin de Fer Transgabonais ;

  • La transformation économique du Gabon ;

  • L’industrialisation du manganèse ;

  • Le renforcement général des partenariats.



Les Présidents Brice Clotaire Oligui Nguema et Emmanuel Macron ont réaffirmé leur volonté de consolider un partenariat fondé sur le respect mutuel, la transparence et le développement partagé, signalant une nouvelle ère dans les relations franco-gabonaises.

Peter Kum
N'Djamena : Le MPS dote les arrondissements et Conseils communaux de kits Starlink pour la transformation digitale

